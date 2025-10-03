“Людина не розуміє, що тут відбувається”: чому Жадан “послав” Жолдака

Письменник, поет та військовослужбовець бригади “Хартія” Сергій Жадан в інтерв’ю виданню “Лівий берег” прокоментував інцидент на церемонії “100 людей культури від NV”.

Тоді конфлікт розгорівся між режисером Андрієм Жолдаком та Сергієм Жаданом. На церемонії режисер сказав, що “Жадану не пишеться під час війни”, а також оцінив українську культуру, сказавши, що “їй не вистачає сміливості”. На ці слова Жадан відреагував коротко – письменник “послав” Жолдака.

Пізніше Жадан пояснив, що саме його обурило.

“Людина, яка 18 років не була в цій країні, не була тут у 2014-му, не була у 2022-му, після 2014-го працювала у РФ — приїздить в Україну, ставить виставу про війну і каже, що українська культура не має сміливості? Я відразу згадав Володю Вакуленка, Віку Амеліну, театралів, режисерів і акторів, які воюють, тих, хто загинув, тих, хто повернувся після поранень і працює далі. І тут з’являється гастролер, для якого ці 18 років просто вирізані: він залишився в минулому й далі епатує. Розмірковує, чи має наша культура “сміливість”, – сказав Жадан.

Він продовжив: вважає, що Жодак не має морального права оцінювати сучасну українську культуру. Адже, на думку письменника, режисер “взагалі не розуміє, що тут відбувається” через 18 років роботи поза Україною. При цьому він зазначив: фраза “Жадану не пишеться під час війни” також неточна.

“Тому що там вже мається на увазі не те, що “не пишеться”, що не приходять слова, він мав на увазі інше. Що не пишеться – що “не виходить писати”. Це дуже така, знаєш, суб’єктивна оцінка, у мене якісь книги виходять. Ось у мене вийшла книга “Арабески”, яку переклали на більше ніж 20 мов. намагаюся контраргументувати. Це не те, що я там хвастаюсь, не те, що я там якось намагаюся контраргументувати. Це людина, яка не в контексті, не в матеріалі, вона взагалі не розуміє, що тут відбувається”, – додав Жадан.

Відео: LB live

Андрій Жолдак – український театральний режисер, який прославив на весь світ Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка.

Жолдак був художнім керівником театру в 2002-2005 роках. За цей час у Харкові поставили спектаклі “Гамлет. Сни”, “Один день Івана Денисовича”, “Місяць кохання”, “Гольдоні. Венеція”, “Ромео та Джульєтта. Фрагмент”. Театр Жолдака був абсолютно нестандартним для харківського глядача на той момент, адже режисер широко застосовував прийоми сучасного, авангардного театру, провокував, ставив вистави тривалістю чотири-п’ять годин, саджав акторів у клітки або відправляв на сцену голими. З 2006 року Жолдак живе та працює в Німеччині. Він був достатньо популярним у РФ і проводив там вистави після 2014 року. Але в перші дні повномасштабного вторгнення повідомив про рішення зняти своє прізвище з афіш драматичних та оперних вистав, поставлених ним у РФ. Він заявив про геноцид громадян України, здійснюваний РФ.

“Вважаю, що весь цивілізований світ повинен перестати співпрацювати з представниками сьогоднішніми російської культури, бо ця країна сьогодні є людиноненависницькою і небезпечною для людей та цивілізації”, – заявив він у коментарі виданню “Гордон“.

У липні 2023 року Жолдак випустив прем’єру “Ромео та Джульєтта” у румунському Театрі імені Раду Станка. Вистава отримала позитивні відгуки критиків.