“Я дуже люблю Харків” – Тайра розповіла про приєднання до “Хартії” (відео)

Волонтерка та парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра), яку звільнили з полону РФ, знову в строю. У етері нацмарафону вона розповіла, чим займатиметься у складі харківської бригади “Хартія”.

“Я йду в якості медика на допомогу “Хартії”, медичній службі “Хартії”. Це, Боже збав, не начмед. Це звичайний медик. На основі ВЛК, я не можу бути безпосередньо в зоні бойових дій, тобто на першій лінії. І, можливо, це й правильно, але я можу бути дуже допоміжна загалом медслужбі, і це честь для мене“, – сказала Паєвська.

Вона також пояснила свій вибір і відкрила секрет того, чим займається у бригаді письменник Сергій Жадан.

“У мене дуже багато друзів в Хартії, я дуже давно з ними спілкуюся. Я дуже люблю Харків, хоч я і киянка. Це нічого не означає насправді, звідки ми. Ми всі українці, ми всі одне. І це молода бригада, дуже потужна та вже славна. І ви знаєте, як вони класно “двіжували” в Серебрянському лісі. І зараз тримають Харківщину. Тобто я вирішила долучитись до нового образу українського воїна. Бригада відзначається тим, що в них сучасний підхід. Дуже прогресивний, критичне мислення, фантастичні навчання. Ну, наприклад, Сергій Жадан читає курси для військовослужбовців. Звичайно, ніхто не може послати його вперед, бо якщо ми втратимо Сергія… Він їздить на передок, але це постійно дуже обережно, і ми не можемо собі дозволити його втратити“, – поділилася Тайра.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Нагадаємо, Юлія Паєвська (Тайра) з 2014 року як парамедикиня брала участь у Революції гідності, а потім – у війні на Донбасі. Вона потрапила до полону росіян у Маріуполі 16 березня 2022 року. 17 червня того ж року президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення Юлії Паєвської.

“Після обміну вже майже три роки, два з половиною, пройшло, і якраз тепер, нарешті, моє тіло більш-менш нормально реагує, тобто я задоволена станом фізичним. Я раніше хотіла, звичайно, долучитись до Збройних сил, але не могла собі дозволити через те, що не хочу напружувати побратимів, щоб не стати просто тягарем під час бою. Це дуже відповідально насправді. Я дуже відповідально ставлюся до всього, що я роблю“, – пояснила Юлія Паєвська.

Щодо психологічної реабілітації, бувши психологом, вона допомогла собі сама.

“Психолога в мене нема через те, що, напевно, я єдиний у світі психолог, хто пройшов 10 років війни, полон і катування. Я не впевнена, що є з таким досвідом психологи. Мені дуже допомагають східні практики – це йога, й айкідо, медитації, – відзначила Тайра. – З будь-якого досвіду у своєму житті ти можеш винести… Оцей досвід переробити або на слабкість (впасти в алкоголізм, будь-яку залежність), або ти обираєш шлях особистісного зростання. Коли ти на основі цього досвіду робиш висновки, які тебе далі рухають по життю вгору. Витягують. Це важка робота, це потребує аналізу і не абияких навичок, звичайно. І потрібен психолог, щоб справитись. Я сама собі психолог, я справилась”.