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Харків’янка стала однією зі 100 “жінок року” за версією BBC

Світ 11:28   07.12.2022
Оксана Горун
Харків’янка стала однією зі 100 “жінок року” за версією BBC Колаж: ВВС

Харків’янка Ірина Кондратова – керівник Регіонального перинатального центру відзначена у проєкті ВВС “100 жінок 2022” .

“Незважаючи на постійні обстріли, лікар Ірина Кондратова та її команда продовжували невтомно піклуватися про вагітних жінок, новонароджених та матерів у Харківському обласному перинатальному центрі. Вони облаштували пологовий будинок у підвалі лікарні та ризикували життям, щоб залишитися в реанімації з немовлятами, яких неможливо було перемістити, навіть коли звучали сирени повітряної тривоги”, – пояснили свій вибір Кондратової до “сотні” автори списку.

На весь світ Кондратова та її команда прославилися, коли легендарний англійський футболіст Девід Бекхем дав лікарці з Харкова доступ до редагування своєї сторінки в Інстаграмі . У соцмережах Бекхема із багатомільйонною підпискою Ірина Кондратова розповіла про те, як приймають пологи та рятують дітей у Харкові в умовах російських бомбардувань.

Автори списку ВВС підкреслили, що команда Ірини Кондратової з 2014 року також надала медичну та психологічну допомогу понад 3000 жінок із Луганської та Донецької областей.

У нинішньому “ТОП-100” очікувано багато українок. Серед них – парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра), перша леді Олена Зеленська, журналістка Крістіна Бердинських, математикиня Марина Вязовська, політикиня та волонтерка Яна Зінеквіч, правозахисниця Олександра Матвейчук, захисниця прав людей з інвалідністю Юлія Сачук.

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    • Автори списку наголосили, що він “відбиває роль жінок у конфліктах у всьому світі у 2022 році – від протестувальниць, які сміливо вимагають змін у Ірані, до жіночого обличчя війни та опору в Україні та Росії”. Представниці РФ також є у переліку, хоч їх і значно менше, ніж українок. Серед них – співачка Алла Пугачова.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 11:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янка Ірина Кондратова – керівник Регіонального перинатального центру відзначена у проєкті ВВС “100 жінок 2022”".