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На обкладинку журналу Time поряд з Зеленським потрапила лікарка з Харкова

Світ 16:32   07.12.2022
Оксана Якушко
На обкладинку журналу Time поряд з Зеленським потрапила лікарка з Харкова

Журнал Time помістив поряд із президентом Володимиром Зеленським керівника Регіонального перинатального центру Харкова Ірину Кондратову як уособлення «Духу України».

Сьогодні, 7 грудня, у новому накладі журналу Time на обкладинці з’явився президент України Володимир Зеленський як людина року.

Але не один, а в оточенні «Духа України» – відомих всьому світові людей, які протистояли російській агресії.

Серед них опинилася і Ірина Кондратова – керівник Регіонального перинатального центру Харкова.

На весь світ Кондратова та її команда прославилися, коли легендарний англійський футболіст  Девід Бекхем дав лікареві з Харкова доступ до редагування своєї сторінки в Instagram . У соцмережах Бекхема у багатомільйонній підписці Ірина Кондратова розповіла про те, як приймають пологи та рятують дітей у Харкові в умовах російських бомбардувань.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 16:32;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Журнал Time помістив поряд із президентом Володимиром Зеленським керівника Регіонального перинатального центру Харкова Ірину Кондратову як уособлення «Духу України».".