На обкладинку журналу Time поряд з Зеленським потрапила лікарка з Харкова
Журнал Time помістив поряд із президентом Володимиром Зеленським керівника Регіонального перинатального центру Харкова Ірину Кондратову як уособлення «Духу України».
Сьогодні, 7 грудня, у новому накладі журналу Time на обкладинці з’явився президент України Володимир Зеленський як людина року.
Але не один, а в оточенні «Духа України» – відомих всьому світові людей, які протистояли російській агресії.
Серед них опинилася і Ірина Кондратова – керівник Регіонального перинатального центру Харкова.
На весь світ Кондратова та її команда прославилися, коли легендарний англійський футболіст Девід Бекхем дав лікареві з Харкова доступ до редагування своєї сторінки в Instagram . У соцмережах Бекхема у багатомільйонній підписці Ірина Кондратова розповіла про те, як приймають пологи та рятують дітей у Харкові в умовах російських бомбардувань.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Грудня 2022 в 16:32;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Журнал Time помістив поряд із президентом Володимиром Зеленським керівника Регіонального перинатального центру Харкова Ірину Кондратову як уособлення «Духу України».".