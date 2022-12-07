На обкладинку журналу Time поряд з Зеленським потрапила лікарка з Харкова

Журнал Time помістив поряд із президентом Володимиром Зеленським керівника Регіонального перинатального центру Харкова Ірину Кондратову як уособлення «Духу України».

Сьогодні, 7 грудня, у новому накладі журналу Time на обкладинці з’явився президент України Володимир Зеленський як людина року.

Але не один, а в оточенні «Духа України» – відомих всьому світові людей, які протистояли російській агресії.

Серед них опинилася і Ірина Кондратова – керівник Регіонального перинатального центру Харкова.

На весь світ Кондратова та її команда прославилися, коли легендарний англійський футболіст Девід Бекхем дав лікареві з Харкова доступ до редагування своєї сторінки в Instagram . У соцмережах Бекхема у багатомільйонній підписці Ірина Кондратова розповіла про те, як приймають пологи та рятують дітей у Харкові в умовах російських бомбардувань.