На обложку журнала Time рядом с Зеленским попала врач из Харькова

Журнал Time поместил рядом с президентом Владимиром Зеленским руководителя Регионального перинатального центра Харькова Ирину Кондратову как олицетворение «Духа Украины».

Сегодня, 7 декабря, в новом тираже журнала Time на обложке появился президент Украины Владимир Зеленский как человек года.

Но не один, а в окружении «Духа Украины» – известных всему миру людей, противостоящих российской агрессии.

В их числе оказалась и Ирина Кондратова – руководитель Регионального перинатального центра Харькова.

На весь мир Кондратова и ее команда прославились, когда легендарный английский футболист Дэвид Бэкхэм дал врачу из Харькова доступ к редактированию своей страницы в Instagram. В соцсетях Бэкхема в многомиллионной подпиской Ирина Кондратова рассказала о том, как принимают роды и спасают детей в Харькове в условиях российских бомбардировок.