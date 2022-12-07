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На обложку журнала Time рядом с Зеленским попала врач из Харькова

Мир 16:32   07.12.2022
Оксана Якушко
На обложку журнала Time рядом с Зеленским попала врач из Харькова

Журнал Time поместил рядом с президентом Владимиром Зеленским руководителя Регионального перинатального центра Харькова Ирину Кондратову как олицетворение «Духа Украины».

Сегодня, 7 декабря, в новом тираже журнала Time на обложке появился президент Украины Владимир Зеленский как человек года.

Но не один, а в окружении «Духа Украины» – известных всему миру людей, противостоящих российской агрессии.

В их числе оказалась и Ирина Кондратова – руководитель Регионального перинатального центра Харькова.

На весь мир Кондратова и ее команда прославились, когда легендарный английский футболист Дэвид Бэкхэм дал врачу из Харькова доступ к редактированию своей страницы в Instagram. В соцсетях Бэкхема в многомиллионной подпиской Ирина Кондратова рассказала о том, как принимают роды и спасают детей в Харькове в условиях российских бомбардировок.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 декабря 2022 в 16:32;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Журнал Time поместил рядом с президентом Владимиром Зеленским руководителя Регионального перинатального центра Харькова Ирину Кондратову как олицетворение «Духа Украины».".