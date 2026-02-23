Жизнь без холодильника: стало ли больше отравлений в Харькове
В Харькове и области из-за длительных отключений электричества возрос риск пищевых отравлений. Однако статистика говорит о том, что люди стали внимательнее относиться к своему питанию.
Данные привела в интервью МГ «Объектив» Елена Свидовая, врач по гигиене питания отдела эпидемического надзора ГУ «Харьковский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины».
«Мы подняли статистику заболеваемости за 2025 год по поводу острых инфекций. Их было три случая – и все семейные ячейки, в Изюмском и Лозовском районах. И не нашли прямой связи с хранением пищевых продуктов. Если мы берем вообще заболевания гастроэнтероколитами за 2025 год, то они на 8% снизились. По-видимому, люди более ответственно относятся к своему здоровью. И при отключении электроэнергии, когда не работают холодильники, пожалуй, более тщательно проверяют пищевые продукты», — сказала Свидовая.
Она предупредила, что хранение продуктов вместо холодильника на балконе возможно при соблюдении температурного режима.
«Оптимальная температура в холодильном шкафу должна быть от +2 до +5 градусов. Потому было бы хорошо, если бы балкон был оборудован термометром, что поможет контролировать температурный режим хранения», — уточнила специалист.
Читайте также: Выжить без света и тепла: топ-3 гаджетов от специалистов из Харькова (видео)
Также необходимо защищать продукты от солнца. Емкости для хранения должны быть закрыты герметично, можно использовать ящики или контейнеры.
От каких продуктов лучше отказаться, когда у вас не работает стабильно холодильник, и что делать летом — читайте здесь.
