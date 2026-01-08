Live

На Салтовке врач выдавала наркотики людям с зависимостью — полиция

Общество 14:12   08.01.2026
Виктория Яковенко
На Салтовке врач выдавала наркотики людям с зависимостью — полиция Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении врачу, которая, по данным следствия, незаконно ставила на учет пациентов и выдавал им наркотики.

«42-летняя медик перед принятием решения о включении пациента в программу лечения умышленно нарушала порядок проверки получения пациентом ЗПТ в другом заведении здравоохранения», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Чтобы избежать разоблачения, добавляют правоохранители, фигурантка вносила в учетную систему неверные данные лица, в результате чего пациент получал наркотические средства в нескольких местах.

Таким образом, женщина успела поставить на учет для получения лекарств 25 «пациентов», отметили в полиции.

Врачи сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 320 УКУ. Если вину докажут, ей грозит до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Напомним, ранее суд вынес приговоры двум жителям Харькова, работавшим на интернет-магазин, торговавший наркотиками через Telegram.

Читайте также: Страсти в селе Садовое на Харьковщине: 21-летний парень чуть не убил знакомого

Автор: Виктория Яковенко
