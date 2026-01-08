На Салтівці лікарка видавала наркотики людям із залежністю – поліція

У Харкові правоохоронці повідомили про підозру лікарці, яка, за даними слідства, незаконно ставила на облік пацієнтів та видавала їм наркотики.

«42-річна медикиня перед прийняттям рішення про включення пацієнта до програми лікування, умисно порушувала порядок перевірки отримання пацієнтом ЗПТ в іншому закладі охорони здоров’я», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Щоб уникнути викриття, додають правоохоронці, фігурантка вносила в облікову систему невірні дані особи, внаслідок чого пацієнт отримував наркотичні засоби у декількох місцях.

Таким чином жінка встигла поставити на облік для отримання ліків 25 «пацієнтів», зазначили у поліції.

Лікарці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 320 ККУ. Якщо провину доведуть, їй загрожує до 5 років тюрми з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, раніше суд виніс вироки двом мешканцям Харкова, які працювали на інтернет-магазин, що торгував наркотиками через телеграм.