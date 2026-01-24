У Харкові вручили підозру лікарці комісії при ТЦК: за що взяла $4500
Лікарку комісії при ТЦК та СП, яка за сумісництвом працювала асистенткою кафедри одного з харківських університетів, підозрюють в оформленні інвалідності за гроші.
За даними Харківської обласної прокуратури, у листопаді торік вона запропонувала містянину, хворому на цукровий діабет, оформити третю групу інвалідності, щоб він отримав відстрочку.
Правоохоронці кажуть: фігурантка запевнила чоловіка, що нібито має налагоджені зв’язки з лікарями та членами ЕКОПФО.
«Спочатку вона вимагала 1000 доларів за «допомогу». Водночас зазначила, що без її посередництва та передачі зазначеної грошової суми вирішити питання самостійно або іншим шляхом буде неможливо», – розповіли в прокуратурі.
Коли жінка отримала гроші, вона організувала «клієнту» фіктивне лікування в одному з медзакладів Харкова, про що він отримав відповідну виписку. Насправді ж чоловік терапію не проходив, встановили правоохоронці.
«Надалі лікарка отримала від харків’янина ще 5 тис. гривень за швидке направлення його документів на експертну комісію. Згодом на електронну пошту «клієнта» надійшов лист-підтвердження щодо призначення розгляду його справи ЕКОПФО», – зазначили в прокуратурі.
А під час наступної зустрічі вона повідомила про необхідність сплатити ще 3500 доларів – їх нібито мала передати членам ЕКОПФО, додали правоохоронці.
Жінку затримали під час одержання останнього траншу. Загалом лікарка отримала 4500 доларів, кажуть у прокуратурі.
Їй вручили підозру за фактом одержання неправомірної вигоди та за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування (ч. 3 ст. 369-2 ККУ).
Фігурантці готуються обрати запобіжний захід – прокурори наполягатимуть на триманні під вартою.
