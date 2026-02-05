Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
Судитимуть експравоохоронця і лікаря, які організували угоду з продажу липової інвалідності за $12 тисяч, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Лікар із Лозової, що входив до складу експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи (ЕКОПФО), протягом червня – вересня 2025 року за гроші сприяв ухваленню рішень про присвоєння та продовження строку групи інвалідності для чоловіків, які насправді не мали проблем зі здоров’ям.
До схеми лікар залучив свого знайомого — колишнього начальника сектору карного розшуку одного з райвідділів Ізюмського району, що був посередником і підшукував потенційних «клієнтів». Отримані фіктивні документи ухилянти використовували, щоб виїхати за кордон.
Правоохоронці встановили, що через ділків п’ятеро чоловіків призовного віку отримати фейкову інвалідність, послуга вартувала $12 тисяч.
Прокурори Лозівської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно лікаря та його спільника. Обвинувачених судитимуть у Лозівському міськрайонному суді.
Максимальне покарання, що їм загрожує, — позбавлення волі на строк 10 років.
