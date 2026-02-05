Live

Немає напруги: на Харківщині не їдуть електрички

Транспорт 07:43   05.02.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Немає напруги: на Харківщині не їдуть електрички

В АТ “Укрзалізниця” попередили, що через відсутність напруги в контактній мережі на Харківщині деякі електрички спізнюються або не їдуть. 

  • Поїзд №6572 Полтава-Південна – Берестин відправився з початкової на пів години пізніше графіка.
  • Поїзд №6571 Берестин – Полтава-Південна прямує від станції Степове із затримкою 1 година 15 хвилин.

За зміненим маршрутом поїде такий поїзд:

  • №6303  Харків-Пасажирський – Огульці. Зокрема через Харків-Пасажирський – Залютине – Шпаківка – Люботин.

Також залізничники закликали пасажирів стежити за оголошеннями на станціях та оновленнях у розкладі.

Читайте також: У Харкові – проблеми з метро після обстрілу (доповнено)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
Харків знеструмлений, у РФ – мінус «Торнадо-С» – підсумки 5 лютого
05.02.2026, 23:00
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
«Люди ж ті ж самі»: Терехов обурений, що програма «СвітлоДім» не діє в Харкові
05.02.2026, 20:23
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
Залужний, Зеленський, Буданов чи Білецький – хто стане президентом миру?
05.02.2026, 19:15
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
Морози відступають, сніжитиме. Прогноз погоди на 6 лютого у Харкові й області
05.02.2026, 20:06
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
Робота у Харкові й області: кому платитимуть 50 тисяч гривень
05.02.2026, 20:20
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
Лікар і колишній слідчий продавали інвалідність ухилянтам на Харківщині
05.02.2026, 21:07

Новини за темою:

05.02.2026
Немає напруги: на Харківщині не їдуть електрички
03.02.2026
Харківські електрички скасовуються та спізнюються – подробиці
02.02.2026
“Зона підвищеного ризику”: УЗ попередила про небезпечну ділянку на Харківщині
29.01.2026
На Харківщині електрички змінюють маршрути – деталі
28.01.2026
Над вокзалами України приспустили прапори: стан постраждалих (доповнено)


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Немає напруги: на Харківщині не їдуть електрички», то перегляньте більше у розділі Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 07:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Укрзалізниця” попередили, що через відсутність напруги в контактній мережі на Харківщині деякі електрички спізнюються або не їдуть. ".