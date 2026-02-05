Немає напруги: на Харківщині не їдуть електрички

В АТ “Укрзалізниця” попередили, що через відсутність напруги в контактній мережі на Харківщині деякі електрички спізнюються або не їдуть.

Поїзд №6572 Полтава-Південна – Берестин відправився з початкової на пів години пізніше графіка.

Поїзд №6571 Берестин – Полтава-Південна прямує від станції Степове із затримкою 1 година 15 хвилин.

За зміненим маршрутом поїде такий поїзд:

№6303 Харків-Пасажирський – Огульці. Зокрема через Харків-Пасажирський – Залютине – Шпаківка – Люботин.

Також залізничники закликали пасажирів стежити за оголошеннями на станціях та оновленнях у розкладі.