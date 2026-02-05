Нет электричества: на Харьковщине не едут электрички

В АО «Укрзалізниця» предупредили, что из-за отсутствия напряжения в контактной сети на Харьковщине некоторые электрички опаздывают или не едут.

Поезд №6572 Полтава-Южная – Берестин отправился с начального на полчаса позже графика.

Поезд №6571 Берестин – Полтава-Южная следует от станции Степное с задержкой 1 час 15 минут.

По измененному маршруту поедет такой поезд:

№6303 Харьков-Пассажирский – Огульцы. В частности через Харьков-Пассажирский – Залютино – Скворцово – Люботин.

Также железнодорожники призвали пассажиров следить за объявлениями на станциях и обновлениях в расписании.