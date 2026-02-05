Live

В Харькове были проблемы с метро после обстрела, как работает сейчас

Транспорт 15:49   05.02.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове были проблемы с метро после обстрела, как работает сейчас Фото: КП «Харьковский метрополитен»

В КП «Харьковский метрополитен» написали, что проблемы с движениями поездов подземки начались в связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме.

Дополнено в 15:49. Движение поездов по всем линиям метрополитена выполняется по графику будних дней. Интервалы движения поездов составляют 10 мин, пишет КП «Харьковский метрополитен».

Дополнено в 07:46. Из-за проблем с электроэнергией все линии метро работают по графику выходного дня. Интервалы между поездами – 20 минут.

Дополнено в 07:29. На предприятии проинформировали, что движение на Холодногорско-заводской уже восстановили, однако – с увеличенными интервалами.

«Движение поездов по Салтовской и Алексеевской линиям осуществляется с интервалами 10 минут. Также обращаем ваше внимание, что движение поездов временно осуществляется вне графика движения будних дней», – добавили на предприятии.

07:17. Движение поездов на Холодногорско-заводской линии временно остановлен. На Салтовской и Алексеевской – временно осуществляется с увеличенными интервалами, отметили на предприятии.

Напомним, в Харькове около 06:50 утра 5 февраля раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БпЛА на город. Позже мэр Игорь Терехов подтвердил «прилет» по Слободскому району.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
