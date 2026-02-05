Взрывы прогремели в Харькове утром 5 февраля — Терехов подтвердил прилет
Фото иллюстративное/Харьковский горсовет
В Харькове около 06:50 утра 5 февраля раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БпЛА на город.
Харьковский городской голова Игорь Терехов подтвердил «прилет» по Слободскому району.
Около 06:57 прозвучали еще два взрыва. Мониторинговые каналы предупредили о скоростной цели на Харьков.
Атака на город продолжается. Информация будет дополняться.
Напомним, после недавней атаки часть города уже без отопления — теплоноситель слили в более чем 800 домах. В основном пострадал Шевченковский район (Алексеевка и часть центра).
Читайте также: Без тепла при -25°: как выживает Харьков – итоги 4 февраля
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, новости Харькова, прилеты, терехов;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Взрывы прогремели в Харькове утром 5 февраля — Терехов подтвердил прилет», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 февраля 2026 в 07:01;