Live

Взрывы прогремели в Харькове утром 5 февраля — Терехов подтвердил прилет

Происшествия 07:01   05.02.2026
Оксана Горун
Взрывы прогремели в Харькове утром 5 февраля — Терехов подтвердил прилет Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

В Харькове около 06:50 утра 5 февраля раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БпЛА на город.

 

Харьковский городской голова Игорь Терехов подтвердил «прилет» по Слободскому району.

Около 06:57 прозвучали еще два взрыва. Мониторинговые каналы предупредили о скоростной цели на Харьков.

Атака на город продолжается. Информация будет дополняться.

Напомним, после недавней атаки часть города уже без отопления — теплоноситель слили в более чем 800 домах. В основном пострадал Шевченковский район (Алексеевка и часть центра).

Читайте также: Без тепла при -25°: как выживает Харьков – итоги 4 февраля

Автор: Оксана Горун
Популярно
Когда харьковчанам вернут отопление? Терехов осторожен с прогнозами
Когда харьковчанам вернут отопление? Терехов осторожен с прогнозами
04.02.2026, 15:39
Нет электричества: на Харьковщине не едут электрички
Нет электричества: на Харьковщине не едут электрички
05.02.2026, 07:43
Залужный, Зеленский, Буданов или Белецкий – кто станет президентом мира?
Залужный, Зеленский, Буданов или Белецкий – кто станет президентом мира?
05.02.2026, 19:15
Новости Харькова — главное 5 февраля: перебои со светом, метро останавливалось
Новости Харькова — главное 5 февраля: перебои со светом, метро останавливалось
05.02.2026, 22:12
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
«Люди же те же»: Терехов возмущен, что «СвітлоДім» не действует в Харькове 📹
05.02.2026, 20:23
Харьков обесточен, в РФ – минус «Торнадо-С» – итоги 5 февраля
Харьков обесточен, в РФ – минус «Торнадо-С» – итоги 5 февраля
05.02.2026, 23:00

Новости по теме:

05.02.2026
Взрывы прогремели в Харькове утром 5 февраля — Терехов подтвердил прилет
04.02.2026
Новости Харькова — главное 4 февраля: удары по городу, что с отоплением
04.02.2026
Взрывы в Харькове вновь гремят ночью 4 февраля: что известно (обновлено)
01.02.2026
Взрывы в Харькове: город атакуют БпЛА, известно уже о двух «прилетах»
25.01.2026
Взрывы в Харькове: БпЛА РФ снова атакуют 25 января, есть пострадавшие


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Взрывы прогремели в Харькове утром 5 февраля — Терехов подтвердил прилет», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2026 в 07:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове около 06:50 утра 5 февраля раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БпЛА на город".