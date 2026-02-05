Взрывы прогремели в Харькове утром 5 февраля — Терехов подтвердил прилет

В Харькове около 06:50 утра 5 февраля раздались взрывы. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении БпЛА на город.

Харьковский городской голова Игорь Терехов подтвердил «прилет» по Слободскому району.

Около 06:57 прозвучали еще два взрыва. Мониторинговые каналы предупредили о скоростной цели на Харьков.

Атака на город продолжается. Информация будет дополняться.

Напомним, после недавней атаки часть города уже без отопления — теплоноситель слили в более чем 800 домах. В основном пострадал Шевченковский район (Алексеевка и часть центра).