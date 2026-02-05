Вибухи пролунали в Харкові вранці 5 лютого – Терехов підтвердив приліт

У Харкові близько 06:50 ранку 5 лютого пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА на місто.

Харківський міський голова Ігор Терехов підтвердив “приліт” по Слобідському району.

Близько 06:57 пролунали ще два вибухи. Моніторингові канали попередили про швидкісну ціль на Харків.

Атака на місто триває. Інформація доповнюватиметься.

Нагадаємо, після нещодавньої атаки частина міста вже без опалення – теплоносій злили у понад 800 будинках. В основному постраждав Шевченківський район (Олексіївка та частина центру).