Вибухи пролунали в Харкові вранці 5 лютого – Терехов підтвердив приліт

Події 07:01   05.02.2026
Оксана Горун
Вибухи пролунали в Харкові вранці 5 лютого – Терехов підтвердив приліт Фото ілюстративне/Харківська міськрада

У Харкові близько 06:50 ранку 5 лютого пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА на місто.

 

Харківський міський голова Ігор Терехов підтвердив “приліт” по Слобідському району.

Близько 06:57 пролунали ще два вибухи. Моніторингові канали попередили про швидкісну ціль на Харків.

Атака на місто триває. Інформація доповнюватиметься.

Нагадаємо, після нещодавньої атаки частина міста вже без опалення – теплоносій злили у понад 800 будинках. В основному постраждав Шевченківський район (Олексіївка та частина центру).

Читайте також: Без тепла при -25°: як виживає Харків – підсумки 4 лютого

Автор: Оксана Горун
