Вибухи пролунали в Харкові вранці 5 лютого – Терехов підтвердив приліт
Фото ілюстративне/Харківська міськрада
У Харкові близько 06:50 ранку 5 лютого пролунали вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух БпЛА на місто.
Харківський міський голова Ігор Терехов підтвердив “приліт” по Слобідському району.
Близько 06:57 пролунали ще два вибухи. Моніторингові канали попередили про швидкісну ціль на Харків.
Атака на місто триває. Інформація доповнюватиметься.
Нагадаємо, після нещодавньої атаки частина міста вже без опалення – теплоносій злили у понад 800 будинках. В основному постраждав Шевченківський район (Олексіївка та частина центру).
Читайте також: Без тепла при -25°: як виживає Харків – підсумки 4 лютого
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибухи пролунали в Харкові вранці 5 лютого – Терехов підтвердив приліт», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 5 Лютого 2026 в 07:01;