Без тепла при -25°: як виживає Харків – підсумки 4 лютого

МГ “Об’єктив” нагадує про основні події середи 4 лютого.

Сотні будинків у Харкові досі без опалення після знищення ТЕЦ-5. У 20-градусні морози батареї холодні вже другу добу. Міський голова Ігор Терехов пояснює: руйнації дуже серйозні. Миттєво відремонтувати все неможливо. Найбільше потерпають жителі Шевченківського району. На Олексіївці та частині середмістя тепла немає майже в усіх. Також частково відключені будинки Київського, Холодногірського та Новобаварського районів. У Харківобленерго запевняють: тим, хто без тепла, не вимикають електрику. Таку заяву сьогодні зробив в.о. гендиректора компанії В’ячеслав Кравцов. Тож люди, за його словами, можуть грітися електроприладами. Також у місті розгорнули «пункти незламності». Не тільки в наметах. Людей запрошують до метро, де тепліше, а також безпечно під час тривог. Терехов обережний у прогнозах щодо термінів, коли теплоносій повернуть у будинки. Запевнив лише, що для цього концентрують усі зусилля.

Касетними боєприпасами з РСЗВ «Торнадо-С» обстріляли Харків цієї ночі. Прилетіло по приватному подвір’ю в Салтівському районі. Дивом обійшлося без постраждалих. Речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна в етері Суспільного розповіла: неподалік від приватного будинку виявили дві нерозірвані касети. Їх знешкоджували вибухотехніки. Слідом за обстрілом «Торнадо» до Харкова прилетіли ще й безпілотники типу «Молния». Ними цілили по об’єкту інфраструктури в Київському районі.

Звільнився з ХОВА та мобілізувався. Колишній заступник начальника ХОВА Олега Синєгубова Роман Семенуха повідомив, що відтепер стає частиною Збройних сил України. Перед тим Семенуха кілька місяців працював радником начальника ХОВА. Із посади заступника він звільнився ще в жовтні минулого року.

Песика врятували під час пожежі у Великому Бурлуці. На місце вогнеборці прибули пізно ввечері 3 лютого. Палала господарча споруда на приватному подвір’ї. Собака опинився там і не міг дістатися своєї хазяйки. Рятувальники встигли вчасно – вони винесли тварину на свіже повітря. Пресслужба ДСНС повідомила, що причиною пожежі стало коротке замикання. Вогонь загасили за дві години.

Потепління йде на Харківщину. Але це ще не весна. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила: ця ніч на південному сході України ще буде холодною. А вже завтра погода почне змінюватися. За прогнозом Харківського регіонального центру з гідрометеорології, уже в суботу протягом доби буде від 0 до 5 морозу та сніг. Але далі очікують похолодання ще на три дні, попередила Діденко. Із 12 лютого стане легше.

