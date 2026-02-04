Підліток помер після операції: двох хірургів судять у Харкові (фото)

У Шевченківському райсуді Харкова 2 лютого відбулося підготовче засідання за обвинуваченням двох дитячих хірургів у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 140 ККУ) – 31 грудня 2023 року після операції помер 16-річний юнак.

Як розповіла МГ «Об’єктив» потерпіла Ольга Васильченко, Владислав був її єдиною дитиною. Через пологову травму з місячного віку син жив із лікворошунтувальною системою, яка відводить зайву спинномозкову рідину з голови в черевну порожнину. Двічі ці трубки подовжували, бо зростав сам Влад, але восени 2023 року систему замінили через розрив. Цю операцію провели у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова.



Фото надане Ольгою Васильченко

Через деякий час, продовжила Ольга, син почав скаржитися на біль у животі й однієї ночі на швах відкрився свищ. 27 грудня у міській лікарні швидкої та невідкладної допомоги Владу зробили ще одну операцію, але його стан продовжив погіршуватись. 28-го числа хлопця перевели до Харківської обласної дитячої клінічної лікарні. Там 31 грудня підліток помер.

“Ми робили експертизи, робили дослідження. Експертна комісія встановила, що бездіяльність лікаря з 1 по 10 грудня, коли дитина була доведена до кишкової непрохідності та перитоніту, а також передчасно проведена операція 27 грудня лікарями лікарні невідкладної допомоги. А також лікарем з обласної дитячої лікарні”, – зазначила Ольга.

“Є низка експертиз, – роз’яснив представник потерпілої, адвокат Максим Журавльов. – Головний доказ у цьому кримінальному провадженні – це комплексна судова медична експертиза, комісійна, яка чітко надає відповіді, що якби певні дії були вчинені належним чином лікарями або вчинені вчасно чи іншим чином. Там є своя специфіка медичного характеру, яку зазначають експерти. Але суть така, що якби належним чином були виконані професійні обов’язки лікарями, дитина була б жива”.

На підготовчому засіданні були присутні обоє обвинувачених – завідувач дитячого нейрохірургічного відділення міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги, а також завідувач відділення планової хірургії обласної дитячої клінічної лікарні. Їхні інтереси представляли адвокатки. На неодноразові пропозиції кореспондентки МГ “Об’єктив” прокоментувати позицію сторони захисту з метою забезпечення у матеріалі балансу думок адвокатки відповіли категоричною відмовою. Редакція наголошує, що готова надати право обвинуваченим та їхнім захисницям висловитися на будь-якому етапі розгляду справи.

Під час засідання прокурорка відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Катерина Великодна подала три клопотання: щодо продовження на 60 діб запобіжного заходу у вигляді особистого зобов’язання для обох обвинувачених, а також окремо – щодо продовження відсторонення одного з обвинувачених від обов’язків завідувача дитячого нейрохірургічного відділення.

“Щодо [завідувача дитячого нейрохірургічного відділення міської клінічної лікарні], – зачитала матеріали справи прокурорка, – будучи медичним працівником, відповідно до ст. 78 ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я», зобов’язаним надавати своєчасну та кваліфіковану медичну допомогу, маючи вищу медичну освіту, кваліфікаційний досвід у роботі та цінну категорію за своєю спеціальністю, неналежно виконуючи свої професійні обов’язки внаслідок недбалого ставлення до них, без поважних причин легковажно розраховуючи на ненастання тяжких наслідків для здоров’я, як лікар-нейрохірург дитячого нейрохірургічного відділення, завідомо знаючи, що є наявність інфекційного процесу, не здійснив необхідної санації інфекційного вогнища, чим допустив його подальше поширення та розвиток перитоніту, після чого передчасно провів оперативне втручання щодо заміни [нерозбірливо] лікворошунтувальної системи з імплантацією його в сечовий міхур, що надалі призвело до розвитку сепсису та тяжкого погіршення стану пацієнта, що спричинило смерть неповнолітнього. Тобто не надав належної та своєчасної кваліфікованої медичної допомоги, яку він зобов’язаний був надати”.

Суддя Вікторія Яковлева погодила продовження запобіжних заходів обом обвинуваченим. Розгляд продовження відсторонення від посади завідувача дитячого нейрохірургічного відділення міської клінічної лікарні перенесли на наступне засідання, що призначили на 25 лютого.

На суді представник потерпілої подав позов щодо долучення до провадження як цивільних відповідачів обох медзакладів, в яких працюють обвинувачені, тобто Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова та Харківської обласної дитячої клінічної лікарні.

“Оскільки відповідно до законодавства України саме роботодавець несе цивільну відповідальність за вчинені дії своїми працівниками, відповідачами повинні виступати не обвинувачені, а безпосередньо лікарні… Це будуть самі лікарні, як юридичні особи. Хтось із представників, директори або юристи, які мають право за довіреностями представляти інтереси цих лікарень. У цій цивільній позивній заяві, яка подається в межах кримінального провадження, вже зазначена і моральна, і матеріальна шкода. Поки суд її не прийняв до розгляду, ми б не хотіли називати цю суму”, – прокоментував Журавльов.

Санкція ч. 2 ст. 140 ККУ передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено в законному порядку та не встановлено обвинувальним вироком суду.