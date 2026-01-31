Трагічна смерть підлітка в Пісочині: поліція встановлює обставини
У Пісочині після звернення матері про зникнення дитини розшукували 16-річного хлопця. Його та чоловіка 1977 року народження знайшли мертвими.
“За словами заявниці, близько 21:00 (22 січня – Ред.) дитина пішла з дому та не повернулася. Під час проведення першочергових розшукових заходів поліцейські перевіряли можливі місця перебування зниклого. Через кілька днів у ході відпрацювання однієї з адрес у селищі Пісочин правоохоронці виявили без ознак життя тіла власника домоволодіння 1977 року народження та зниклого 16-річного хлопця”, – повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Ознак насильницької смерті не було. А судмедексперт встановив: обидва загинули від отруєння чадним газом. Усі обставини трагедії ще встановлюють.
“Поліція Харківщини закликає громадян дотримуватися правил безпеки при користуванні газовими та опалювальними приладами”, – наголосили в ГУНП.
Раніше “Газмережі” попередили про небезпеку спроб зігріти приміщення, розміщуючи на газовій плиті цеглу. У закритих приміщеннях конфорки швидко створюють небезпечну концентрацію чадного газу.
