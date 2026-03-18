Чим вдарила РФ по Харкову вранці: серед постраждалих – підліток

18 березня близько 10:55 БпЛА, попередньо типу «Герань-2», влучив поблизу приватного житлового сектору у Холодногірському районі, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Доповнено о 14:27. Внаслідок удару ворожого БпЛА по Харкову сьогодні вранці постраждав підліток, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“16-річний хлопець самостійно звернувся до лікарні. У нього – вибухові поранення. Ухвалено рішення про госпіталізацію. Медики надають усю необхідну допомогу”, – зазначив голова ХОВА.

13:28. “Унаслідок атаки загинув чоловік — днями йому виповнилося 54 роки. Ще двоє чоловіків віком 46 та 23 років зазнали гострої реакції на стрес”, – розповіли правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, удар по Харкову зафіксували близько 11:00 18 березня. Мер Ігор Терехов повідомив: російський безпілотник атакував Холодногірський район. Начальник ХОВ Олег Синєгубов написав, що, за попередньою інформацією, БпЛА впав у приватному секторі. Внаслідок удару постраждали дві людини, один чоловік загинув.