Події 14:27   18.03.2026
Вікторія Яковенко
Чим вдарила РФ по Харкову вранці: серед постраждалих – підліток Фото: Харківська обласна прокуратура

18 березня близько 10:55 БпЛА, попередньо типу «Герань-2», влучив поблизу приватного житлового сектору у Холодногірському районі, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Доповнено о 14:27. Внаслідок удару ворожого БпЛА по Харкову сьогодні вранці постраждав підліток, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“16-річний хлопець самостійно звернувся до лікарні. У нього – вибухові поранення. Ухвалено рішення про госпіталізацію. Медики надають усю необхідну допомогу”, – зазначив голова ХОВА.

13:28. “Унаслідок атаки загинув чоловік — днями йому виповнилося 54 роки. Ще двоє чоловіків віком 46 та 23 років зазнали гострої реакції на стрес”, – розповіли правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, удар по Харкову зафіксували близько 11:00 18 березня. Мер Ігор Терехов повідомив: російський безпілотник атакував Холодногірський район. Начальник ХОВ Олег Синєгубов написав, що, за попередньою інформацією, БпЛА впав у приватному секторі. Внаслідок удару постраждали дві людини, один чоловік загинув.

Автор: Вікторія Яковенко
У четвер в Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків
У четвер в Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків
18.03.2026, 14:03
Чиновниця ЦНАП на Харківщині отримала підозру: подробиці справи
Чиновниця ЦНАП на Харківщині отримала підозру: подробиці справи
18.03.2026, 13:18
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
Парубка, що нібито прославляв РФ, побили у центрі Харкова – поліція перевіряє
16.03.2026, 19:24
Смертельна ДТП сталася на Харківщині: водій в’їхав в електроопору (фото)
Смертельна ДТП сталася на Харківщині: водій в’їхав в електроопору (фото)
18.03.2026, 12:43
На “Інтерсіті” з Києва до Харкова більше не доїхати? Пояснення УЗ, чи надовго
На “Інтерсіті” з Києва до Харкова більше не доїхати? Пояснення УЗ, чи надовго
18.03.2026, 12:22

Новини за темою:

17.03.2026
FPV-дрони знову атакували “швидку” на Куп’янщині – Канашевич
16.03.2026
Ранкові удари БпЛА по Харкову: з’явилися фото з місць “прильотів”
11.03.2026
У Мерефі – «приліт» БпЛА в будинок: серед постраждалих – 6-річна дитина (фото)
10.03.2026
Як збивали БпЛА, що летіли на Харків: відео показали оборонці
09.03.2026
БпЛА влетів у дім у Чугуєві: поліцейські показали, як рятували мешканців 📹


  Дата публікації матеріалу: 18 Березня 2026 в 14:27;

