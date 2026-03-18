Чем ударила РФ по Харькову утром: среди пострадавших – подросток

Происшествия 14:27   18.03.2026
Виктория Яковенко
Фото: Харьковская областная прокуратура

18 марта около 10:55 БпЛА, предварительно типа «Герань-2», попал вблизи частного жилищного сектора в Холодногорском районе, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Дополнено в 14:27. В результате удара вражеского БпЛА по Харькову сегодня утром пострадал подросток, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

«16-летний парень самостоятельно обратился в больницу. У него — взрывные ранения. Принято решение о госпитализации. Медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил глава ХОВА.

13:28. «В результате атаки погиб мужчина — на днях ему исполнилось 54 года. Еще двое мужчин в возрасте 46 и 23 лет подверглись острой реакции на стресс», — рассказали правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УКУ).

Напомним, удар по Харькову зафиксировали около 11:00 18 марта. Мэр Игорь Терехов сообщил: российский беспилотник атаковал Холодногорский район. Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что, по предварительной информации, БпЛА упал в частном секторе. В результате удара пострадали два человека, один человек погиб.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Есть пострадавший и погибший: враг вновь ударил по Харькову
Есть пострадавший и погибший: враг вновь ударил по Харькову
18.03.2026, 11:36
Сегодня 18 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 марта 2026: какой праздник и день в истории
18.03.2026, 06:00
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
18.03.2026, 12:22
Новости Харькова — главное 18 марта: удары, изменения в движении «Интерсити»
Новости Харькова — главное 18 марта: удары, изменения в движении «Интерсити»
18.03.2026, 13:31
Ночью враг ударил по Харькову, начался пожар – детали
Ночью враг ударил по Харькову, начался пожар – детали
18.03.2026, 07:15
В четверг в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
В четверг в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
18.03.2026, 14:03

Новости по теме:

17.03.2026
FPV-дроны вновь атаковали «скорую» на Купянщине – Канашевич
16.03.2026
Утренние удары БпЛА по Харькову: появились фото с мест «прилетов»
11.03.2026
В Мерефе — «прилет» БпЛА в дом: среди пострадавших — 6-летний ребенок (фото)
10.03.2026
Как сбивали БпЛА, летевшие на Харьков: видео показали защитники
09.03.2026
БпЛА влетел в дом в Чугуеве: полицейские показали, как спасали жильцов (видео)


  • • Дата публикации материала: 18 марта 2026 в 14:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "18 марта около 10:55 БпЛА, предварительно типа «Герань-2», попал вблизи частного жилищного сектора в Холодногорском районе, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".