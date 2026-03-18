Чем ударила РФ по Харькову утром: среди пострадавших – подросток
18 марта около 10:55 БпЛА, предварительно типа «Герань-2», попал вблизи частного жилищного сектора в Холодногорском районе, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Дополнено в 14:27. В результате удара вражеского БпЛА по Харькову сегодня утром пострадал подросток, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
«16-летний парень самостоятельно обратился в больницу. У него — взрывные ранения. Принято решение о госпитализации. Медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил глава ХОВА.
13:28. «В результате атаки погиб мужчина — на днях ему исполнилось 54 года. Еще двое мужчин в возрасте 46 и 23 лет подверглись острой реакции на стресс», — рассказали правоохранители.
Следователи начали досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УКУ).
Напомним, удар по Харькову зафиксировали около 11:00 18 марта. Мэр Игорь Терехов сообщил: российский беспилотник атаковал Холодногорский район. Начальник ХОВА Олег Синегубов написал, что, по предварительной информации, БпЛА упал в частном секторе. В результате удара пострадали два человека, один человек погиб.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, новости Харькова, погиб, Харьковская областная прокуратура;
- • Дата публикации материала: 18 марта 2026 в 14:27;