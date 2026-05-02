Live

Дни становятся теплее, ночью — заморозки: прогноз погоды на 3 мая в Харькове

Погода 19:51   02.05.2026
Оксана Горун
Заморозки и в воздухе, и на земле прогнозируют ночью со 2 на 3 мая специалисты Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Метеорологи опубликовали два подряд предупреждения о стихийных явлениях в Харьковской области — на 3 и 4 мая. Оба касаются заморозков.

Ночью на 3 мая ожидают по области заморозки в воздухе 0 – 3°; по городу заморозки в воздухе 0 – 2°. Ночью на 4 марта заморозки будут только на поверхности почвы — до трех мороза.

При этом днем погода начинает становиться все более весенней. На 3 мая по городу прогнозируют ​​13 – 15° тепла, по области — 12 – 17° тепла.

Уже с понедельника, 4 мая, столбики термометров подберутся к отметке в 20°, а во вторник, 5 мая, должны уверенно ее пересечь и пойти вверх.

Читайте также: Температурный рекорд зафиксировали в Харькове синоптики

Популярно
Есть ли ажиотаж на уцелевших АЗС Харькова после «прилетов», рассказал Терехов
Терехов обратился к владельцам АЗС в Харькове после «прилетов» (видео)
Новости Харькова — главное 2 мая: дроны V2U целились по АЗС, пострадавшие
Новые «прилеты» в Харькове днем 2 мая: есть пострадавшие, удары по АЗС и дому
Взрывы гремят в Харькове утром 2 мая: «прилеты» в трех районах, АЗС под ударом
Новости по теме:

01.05.2026
Температура в апреле на Харьковщине была ниже климатической нормы – итоги
30.04.2026
Май в Харькове и области начнется с заморозков: объявили II уровень опасности
24.04.2026
Заморозки и сильный ветер: прогноз погоды в Харькове и области на 25 апреля
24.04.2026
Апрель вновь удивляет – в Харькове и области опять идет снег (фото/видео)
22.04.2026
Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в четверг


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Дни становятся теплее, ночью — заморозки: прогноз погоды на 3 мая в Харькове», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 мая 2026 в 19:51;

