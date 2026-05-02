Дни становятся теплее, ночью — заморозки: прогноз погоды на 3 мая в Харькове
Заморозки и в воздухе, и на земле прогнозируют ночью со 2 на 3 мая специалисты Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.
Метеорологи опубликовали два подряд предупреждения о стихийных явлениях в Харьковской области — на 3 и 4 мая. Оба касаются заморозков.
Ночью на 3 мая ожидают по области заморозки в воздухе 0 – 3°; по городу заморозки в воздухе 0 – 2°. Ночью на 4 марта заморозки будут только на поверхности почвы — до трех мороза.
При этом днем погода начинает становиться все более весенней. На 3 мая по городу прогнозируют 13 – 15° тепла, по области — 12 – 17° тепла.
Уже с понедельника, 4 мая, столбики термометров подберутся к отметке в 20°, а во вторник, 5 мая, должны уверенно ее пересечь и пойти вверх.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: заморозки, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 2 мая 2026 в 19:51;