Дни становятся теплее, ночью — заморозки: прогноз погоды на 3 мая в Харькове

Заморозки и в воздухе, и на земле прогнозируют ночью со 2 на 3 мая специалисты Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

Метеорологи опубликовали два подряд предупреждения о стихийных явлениях в Харьковской области — на 3 и 4 мая. Оба касаются заморозков.

Ночью на 3 мая ожидают по области заморозки в воздухе 0 – 3°; по городу заморозки в воздухе 0 – 2°. Ночью на 4 марта заморозки будут только на поверхности почвы — до трех мороза.

При этом днем погода начинает становиться все более весенней. На 3 мая по городу прогнозируют ​​13 – 15° тепла, по области — 12 – 17° тепла.

Уже с понедельника, 4 мая, столбики термометров подберутся к отметке в 20°, а во вторник, 5 мая, должны уверенно ее пересечь и пойти вверх.

