По Харкову били ракети й БпЛА, де вже гарна дорога – підсумки 25 квітня
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 25 квітня.
Ворог атакував Харків
Вибухи чули у місті близько 03:35. Армія РФ вдарила ракетами типу С-300/400 та «Іскандер», повідомили в облпрокуратурі. «Прильоти» зафіксували у Київському та Шевченківському районах. Гучно було в місті і вранці. Голова ХОВА Олег Синєгубов інформував про удар БпЛА по Немишлянському району. Постраждали 54-річний чоловік та 1,5-річний хлопчик. Внаслідок цього «прильоту» пошкоджені 29 будинків. Мер Ігор Терехов інформував, що в місті через обстріли постраждала дитяча залізнична дорога.
Харківській «швидкій» сьогодні виповнилося 116 років
Медики нагадали, що їхня історія розпочалася 25 квітня 1910 року на Соборній площі Харкова – тоді на виклик виїхала перша екстренка. Виглядала вона зовсім інакше – карету везли коні, а перша «сирена» була звичайним дзвіночком. Важкими стали часи Другої світової. Випробування залишаються і сьогодні: щомісяця служба виконує більше 30 тисяч викликів.
На дорогах Харківщини продовжують латати ями
Понад 116 тисяч квадратних метрів ям залатали на дорогах Харківщини державного значення за тиждень, повідомили в обласній Службі відновлення та розвитку інфраструктури. Зокрема, на ділянці траси М-03 у межах Пісочина роботи вже завершені.
РФ заявляє про успіхи на Куп’янщині: Машовець «гадки не має, про що мова»
Спиляли дерев на 117 тисяч гривень: кого судитимуть на Харківщині
Водій під наркотиками хотів «відкупитись» від копів – поліція відкрила справу
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, атака БпЛА, новини Харкова, Олег Синегубов, постраждали, прилеты;
Дата публікації матеріалу: 25 Квітня 2026 в 22:00;