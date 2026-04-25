Live

По Харкову били ракети й БпЛА, де вже гарна дорога – підсумки 25 квітня

Суспільство 22:00   25.04.2026
Вікторія Яковенко
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 25 квітня.

Ворог атакував Харків

Вибухи чули у місті близько 03:35. Армія РФ вдарила ракетами типу С-300/400 та «Іскандер», повідомили в облпрокуратурі. «Прильоти» зафіксували у Київському та Шевченківському районах. Гучно було в місті і вранці. Голова ХОВА Олег Синєгубов інформував про удар БпЛА по Немишлянському району. Постраждали 54-річний чоловік та 1,5-річний хлопчик. Внаслідок цього «прильоту» пошкоджені 29 будинків. Мер Ігор Терехов інформував, що в місті через обстріли постраждала дитяча залізнична дорога.

Харківській «швидкій» сьогодні виповнилося 116 років

Медики нагадали, що їхня історія розпочалася 25 квітня 1910 року на Соборній площі Харкова – тоді на виклик виїхала перша екстренка. Виглядала вона зовсім інакше – карету везли коні, а перша «сирена» була звичайним дзвіночком. Важкими стали часи Другої світової. Випробування залишаються і сьогодні: щомісяця служба виконує більше 30 тисяч викликів.

На дорогах Харківщини продовжують латати ями

Понад 116 тисяч квадратних метрів ям залатали на дорогах Харківщини державного значення за тиждень, повідомили в обласній Службі відновлення та розвитку інфраструктури. Зокрема, на ділянці траси М-03 у межах Пісочина роботи вже завершені.

Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:

РФ заявляє про успіхи на Куп’янщині: Машовець «гадки не має, про що мова»

Спиляли дерев на 117 тисяч гривень: кого судитимуть на Харківщині

Водій під наркотиками хотів «відкупитись» від копів – поліція відкрила справу

Популярно
По Харкову били ракети й БпЛА, де вже гарна дорога – підсумки 25 квітня
По Харкову били ракети й БпЛА, де вже гарна дорога – підсумки 25 квітня
25.04.2026, 22:00
Водій під наркотиками хотів «відкупитись» від копів – поліція відкрила справу
Водій під наркотиками хотів «відкупитись» від копів – поліція відкрила справу
25.04.2026, 21:16
Тепло до +18, але дощитиме: прогноз погоди в Харкові та області на 26 квітня
Тепло до +18, але дощитиме: прогноз погоди в Харкові та області на 26 квітня
25.04.2026, 20:01
«Прильоти» і паніка в Богодухові, захист «швидких» – огляд фронту (відео)
«Прильоти» і паніка в Богодухові, захист «швидких» – огляд фронту (відео)
25.04.2026, 19:00
Удари по Харкову 25 квітня: комунальники працюють у посиленому режимі
Удари по Харкову 25 квітня: комунальники працюють у посиленому режимі
25.04.2026, 12:35
Харків оговтується після ударів: що відбувається на місцях «прильотів»
Харків оговтується після ударів: що відбувається на місцях «прильотів»
25.04.2026, 14:04

Новини за темою:

25.04.2026
«Важкий ранок у Харкові»: що постраждало у місті внаслідок атак – Терехов 📹
25.04.2026
Вранці РФ вдарила по Харкову: серед двох постраждалих – дитина
25.04.2026
Новини Харкова — головне 25 квітня: удари вночі та вранці, 116 років “швидкій”
24.04.2026
Терехов пропонує створити дизайн Картки харків’янина: як взяти участь
23.04.2026
Ще одну підземну школу в Харкові відкриють за тиждень-півтора — Терехов


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «По Харкову били ракети й БпЛА, де вже гарна дорога – підсумки 25 квітня», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
