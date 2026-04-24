Терехов пропонує створити дизайн Картки харків’янина: як взяти участь

Суспільство 12:07   24.04.2026
Вікторія Яковенко
У місті стартує конкурс дизайну для цифрової Картки харків’янина в застосунку «Open Kharkiv», повідомив мер Ігор Терехов. Він зазначає, що таким чином кожен охочий зможе показати власне бачення улюбленого міста.

«Для когось Харків починається з архітектури Держпрому та Дзеркального струменя. Для інших – з філософії Сковороди, геніальних відкриттів Ландау чи текстів Хвильового. Хтось бачить його через фундаментальність Каразінського університету та міць ХПІ або просто впізнає у знайомих з дитинства маршрутах. А є ще особлива інтонація, зрозуміла тільки нам: тремпель, зустріч під Градусником та сама піца з «Буфету», студентський ритм, ранковий поспіх і вечірній захід сонця», – пише міський голова.

Терехов впевнений: містяни думають ще масштабніше, і їхні ідеї здатні відкрити абсолютно нові грані історії життя в Харкова.

«Найкращі дизайни стануть частиною віртуального середовища, і вашу творчість щодня бачитимуть сотні тисяч харківʼян. Запрошую долучатися тих, хто має ідеї та хоче їх втілити: молодь, ілюстраторів, підприємців, креативні агенції, незалежних авторів. Немає значення, де ви сьогодні, – безпосередньо тут, в іншому регіоні України чи за кордоном. Головне – відчувати зв’язок із Харковом і мати бажання розказати про нього мовою малюнку»,  – підкреслив мер.

Каже: відкриті до різних підходів, свіжих рішень та небанальних поглядів. Фаворитів визначатимуть самі містяни через відкрите голосування, яке триватиме з 14 по 24 травня, а 5 червня оголосять імена переможців.

Подати заявку можна на сайті проєкту «Картка харків’янина».

  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2026 в 12:07;

