Терехов предлагает создать дизайн Карточки харьковчанина: как принять участие
В городе стартует конкурс дизайна для цифровой Карточки харьковчанина в приложении «Open Kharkiv», сообщил мэр Игорь Терехов. Он отмечает, что таким образом каждый желающий сможет показать свое видение любимого города.
«Для кого-то Харьков начинается с архитектуры Госпрома и Зеркальной струи. Для других — с философии Сковороды, гениальных открытий Ландау или текстов Хвылевого. Кто-то видит его через фундаментальности Каразинского университета и мощи ХПИ или просто узнает в знакомых с детства маршрутах. А есть еще особая интонация, понятная только нам: тремпель, встреча под Градусником и пицца из «Буфета», студенческий ритм, утренняя спешка и вечерний закат», — пишет городской голова.
Терехов уверен: горожане думают еще более масштабно, и их идеи способны открыть совершенно новые грани истории жизни в Харькове.
«Лучшие дизайны станут частью виртуальной среды, и ваше творчество будут ежедневно видеть сотни тысяч харьковчан. Приглашаю приобщаться тех, кто имеет идеи и хочет их воплотить в жизнь: молодежь, иллюстраторов, предпринимателей, креативные агентства, независимых авторов. Неважно, где вы сегодня, — непосредственно здесь, в другом регионе Украины или за границей. Главное — чувствовать связь с Харьковом и желание рассказать о нем на языке рисунка», — подчеркнул мэр.
Говорит: открыты к разным подходам, свежим решениям и небанальным взглядам. Фаворитов будут определять сами горожане через открытое голосование, которое продлится с 14 по 24 мая, а 5 июня объявят имена победителей.
Подать заявку можно на сайте проекта «Карточка харьковчанина».
Категории: Общество, Харьков; Теги: дизайн, Игорь Терехов, карточка харьковчанина, новости Харькова;
Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 12:07;