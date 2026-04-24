Новини Харкова — головне 24 квітня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:11

Важче було на Куп’янщині: Генштаб про добу на фронті

Вранці 24 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби на Харківщині було 15 боєзіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували шість атак ворога в районі Бочкового, Зеленого та Синельникового. На Куп’янському – окупанти намагалися прорватися дев’ять разів біля Радьківки, Подолів, Курилівки, Новоосинового та Глушківки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 194 бойових зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував дві ракети, здійснив 83 авіаційні удари, скинувши 277 керованих авіабомб. Крім того, застосував 6620 дронів-камікадзе та здійснив 2757 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 155 – із реактивних систем залпового вогню“, – додали у Генштабі.

07:15

Як минула ніч у Харкові та області

Двічі за ніч лунала тривога в Харкові. Перший раз – через російські БпЛА. Безпілотники кружляли на півночі регіону в районі Руських Тишків. Ця тривога тривала недовго – вже о 01:58 дали відбій.

А о 02:28 на тривогу оголосили повторно. На цей раз у Повітряних силах ЗСУ зафіксували активність ворожої авіації на північно-східному напрямку.

Станом на 07:15 у Харкові та області тихо. Інформації про нові загрози не було. Також не повідомляли про “прильоти” у місті.