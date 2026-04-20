Нова загроза з повітря для Харкова та мор риби в Удах — підсумки 20 квітня

Новими безпілотниками двох типів стали все частіше бити по Харкову. Масований наліт «шахедів» був уночі на Харківщині. Масовий мор риби в річці Уди виявили місцеві жителі. Комунальники врятували кота, який чотири доби просидів на дереві. Червонокнижні квіти цвітуть у Харкові. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 20 квітня.

Про оновлення арсеналу ворога повідомив міський голова Ігор Терехов. Для терору росіяни використовують «V2U» та «італмас». Мер пояснив: перші – фактично аналог «молнии», але з інтегрованим штучним інтелектом. Другі – порівняно невеликі дрони з незначним обсягом вибухівки. Проте навіть такі відносно невеликі БпЛА становлять смертельну загрозу. Тож харків’ян закликають реагувати не лише на «шахедні» загрози, але на всі попередження про небезпеку в повітрі. За даними міського Ситуаційного центру, минулого тижня росіяни завдали по місту 24 удари, поранивши шістьох містян.

У Берестинському районі десяток безпілотників атакував елеватор у селі Берестовенька. У двох жінок – гостра реакція на стрес, відзначили в обласній прокуратурі. У Великому Бурлуку внаслідок удару двох БпЛА загорівся приватний будинок, поранені чоловік і дві літні жінки. Вибухало і в Харкові. Уночі мер Харкова Ігор Терехов інформував про влучання в Основ’янському районі та двох постраждалих.

Мешканці Чугуївського району надали «Об’єктиву» відео з місця екологічної катастрофи. Вони зафільмували стан річки між селищами Новопокровка та Есхар. Вода там набула неприродного бурого кольору, течією несе мертвих рибин. Неподалік від місця зйомки Уди впадають у Сіверський Донець. Речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна прокоментувала: за фактом забруднення річки розпочали досудове розслідування. Зараз проводять забір зразків води та встановлюють джерело забруднення.

Рятувальну операцію в Харкові провели комунальники. Вони допомогти спустити на землю кота, який просидів чотири доби на дереві без води та їжі. Подробиці навела пресслужба міськради. До міських служб у відчаї звернулася хазяйка тварини. Домашній кіт вислизнув крізь відрите вікно в квартирі, а потім, рятуючись від собаки, заліз на дерево. Жінка зверталася до волонтерів, але не отримала допомоги. Тоді зібрала гроші та заплатила скелелазу. Той спиляв гілку з котом. Але тварина з переляку знову залізла на дерево. На другу подібну операцію грошей у хазяйки вже не було. На допомогу прийшли спеціалісти департаменту надзвичайних ситуацій мерії та СКП «Харківзеленбуд». Тварину успішно повернули додому.

У Молодіжному парку розпустилися тюльпани дібровні. Фото опублікували комунальники та попередили: кожна зірвана рослина – це втрачений шанс на розширення популяції в наступні роки. Тож містян наполегливо закликають лише фотографувати та насолоджуватися красою під час прогулянок.

