Нова загроза з повітря для Харкова та мор риби в Удах — підсумки 20 квітня
Новими безпілотниками двох типів стали все частіше бити по Харкову. Масований наліт «шахедів» був уночі на Харківщині. Масовий мор риби в річці Уди виявили місцеві жителі. Комунальники врятували кота, який чотири доби просидів на дереві. Червонокнижні квіти цвітуть у Харкові. МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 20 квітня.
Новими безпілотниками двох типів стали все частіше бити по Харкову
Про оновлення арсеналу ворога повідомив міський голова Ігор Терехов. Для терору росіяни використовують «V2U» та «італмас». Мер пояснив: перші – фактично аналог «молнии», але з інтегрованим штучним інтелектом. Другі – порівняно невеликі дрони з незначним обсягом вибухівки. Проте навіть такі відносно невеликі БпЛА становлять смертельну загрозу. Тож харків’ян закликають реагувати не лише на «шахедні» загрози, але на всі попередження про небезпеку в повітрі. За даними міського Ситуаційного центру, минулого тижня росіяни завдали по місту 24 удари, поранивши шістьох містян.
Масований наліт “шахедів” був уночі на Харківщині
У Берестинському районі десяток безпілотників атакував елеватор у селі Берестовенька. У двох жінок – гостра реакція на стрес, відзначили в обласній прокуратурі. У Великому Бурлуку внаслідок удару двох БпЛА загорівся приватний будинок, поранені чоловік і дві літні жінки. Вибухало і в Харкові. Уночі мер Харкова Ігор Терехов інформував про влучання в Основ’янському районі та двох постраждалих.
Масовий мор риби в річці Уди виявили місцеві жителі
Мешканці Чугуївського району надали «Об’єктиву» відео з місця екологічної катастрофи. Вони зафільмували стан річки між селищами Новопокровка та Есхар. Вода там набула неприродного бурого кольору, течією несе мертвих рибин. Неподалік від місця зйомки Уди впадають у Сіверський Донець. Речниця Харківської обласної прокуратури Валерія Чиріна прокоментувала: за фактом забруднення річки розпочали досудове розслідування. Зараз проводять забір зразків води та встановлюють джерело забруднення.
Комунальники врятували кота, який чотири доби просидів на дереві
Рятувальну операцію в Харкові провели комунальники. Вони допомогти спустити на землю кота, який просидів чотири доби на дереві без води та їжі. Подробиці навела пресслужба міськради. До міських служб у відчаї звернулася хазяйка тварини. Домашній кіт вислизнув крізь відрите вікно в квартирі, а потім, рятуючись від собаки, заліз на дерево. Жінка зверталася до волонтерів, але не отримала допомоги. Тоді зібрала гроші та заплатила скелелазу. Той спиляв гілку з котом. Але тварина з переляку знову залізла на дерево. На другу подібну операцію грошей у хазяйки вже не було. На допомогу прийшли спеціалісти департаменту надзвичайних ситуацій мерії та СКП «Харківзеленбуд». Тварину успішно повернули додому.
Червонокнижні квіти цвітуть у Харкові
У Молодіжному парку розпустилися тюльпани дібровні. Фото опублікували комунальники та попередили: кожна зірвана рослина – це втрачений шанс на розширення популяції в наступні роки. Тож містян наполегливо закликають лише фотографувати та насолоджуватися красою під час прогулянок.
Також сьогодні МГ “Об’єктив” повідомляла наступне:
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: головні новини, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Нова загроза з повітря для Харкова та мор риби в Удах — підсумки 20 квітня», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 23:00;