Вибухи в небі: БПЛА збивають над Харковом – підсумки 17 квітня 2026 року
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 17 квітня.
Ударні дрони сьогодні вибухали над Харковом
Моніторингові канали тільки й встигали інформувати про збиття в небі. Влучність ППО відзначив міністр оборони Михайло Федоров. Він повідомив про успіх приватної протиповітряної оборони на Харківщині. Група захисників неба вперше збила реактивний «шахед», що летів на швидкості близько 400 км/год. Зараз в Україні 19 підприємств формують приватні групи ППО. Харківський регіон у цьому плані першопрохідник. Попри очевидні успіхи оборонців, були в Харкові і прильоти. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання в Київському, Холодногірському та Слобідському районах. Постраждала одна людина, була пожежа у приватному секторі.
Харківщина – лідер антирейтингу за нападами на ТЦК
Харківщина очолила антирейтинг за кількістю нападів на військовослужбовців ТЦК. Статистику з посиланням на дані Нацполіції, навели в Київському обласному ТЦК та СП. Згідно з цими даними, в Україні з початку повномасштабного вторгнення сталося 619 нападів та співробітників терцентрів комплектування. 69 із цих інцидентів сталися на Харківщині. Київ – другий за агресивністю щодо провідників мобілізації.
Пішохода збили на смерть на Салтівці
Пішохода на смерть збила водійка «БМВ» у Харкові. ДТП сталася близько 20:00 16 квітня на регульованому перехресті вулиць Гвардійців-Широнінців і Василя Стуса. Чоловік 38 років помер у кареті «швидкої». Наразі поліція встановлює обставини аварії.
Без світла в неділю залишиться частина Новобаварського району Харкова
Обленерго попередило про невідкладні ремонтні роботи, які проведуть із восьмої ранку до п’ятнадцятої. Перелік вулиць, де не буле електрики, доступний тут.
Дощі та туман прогнозують у вихідні на Харківщині
Регіональний центр із гідрометеорології повідомив: у суботу та неділю буде до 14-15 градусів тепла вдень. Дощитиме, за прогнозом, не сильно. У суботу небо буде хмарним. У неділю обіцяють прояснення.
Висаджувати дерева ще не пізно
Висаджувати та обрізати дерева ще не пізно, заспокоїв садівників Харківщини директор ботанічного саду Олександр Альохін. У коментарі «Об’єктиву» він відзначив, що рослини в контейнерах можна висаджувати в будь-який час. Як і ті, які ще не пішли в ріст, адже зберігалися в холодних підвалах. Головне – частіше поливати та підгодовувати. Щодо обрізки фахівець дав пораду: обов’язково закривати місця зрізів садовим варом чи іншими спеціальними засобами.
- Категорії: Оригінально, Події, Харків; Теги: головні новини, итоги дня, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вибухи в небі: БПЛА збивають над Харковом – підсумки 17 квітня 2026 року», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 17 Квітня 2026 в 23:36;