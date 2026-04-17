Вибухи в небі: БПЛА збивають над Харковом – підсумки 17 квітня 2026 року

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 17 квітня.

<br />

Моніторингові канали тільки й встигали інформувати про збиття в небі. Влучність ППО відзначив міністр оборони Михайло Федоров. Він повідомив про успіх приватної протиповітряної оборони на Харківщині. Група захисників неба вперше збила реактивний «шахед», що летів на швидкості близько 400 км/год. Зараз в Україні 19 підприємств формують приватні групи ППО. Харківський регіон у цьому плані першопрохідник. Попри очевидні успіхи оборонців, були в Харкові і прильоти. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про влучання в Київському, Холодногірському та Слобідському районах. Постраждала одна людина, була пожежа у приватному секторі.

Харківщина очолила антирейтинг за кількістю нападів на військовослужбовців ТЦК. Статистику з посиланням на дані Нацполіції, навели в Київському обласному ТЦК та СП. Згідно з цими даними, в Україні з початку повномасштабного вторгнення сталося 619 нападів та співробітників терцентрів комплектування. 69 із цих інцидентів сталися на Харківщині. Київ – другий за агресивністю щодо провідників мобілізації.

Пішохода на смерть збила водійка «БМВ» у Харкові. ДТП сталася близько 20:00 16 квітня на регульованому перехресті вулиць Гвардійців-Широнінців і Василя Стуса. Чоловік 38 років помер у кареті «швидкої». Наразі поліція встановлює обставини аварії.

Без світла в неділю залишиться частина Новобаварського району Харкова

Обленерго попередило про невідкладні ремонтні роботи, які проведуть із восьмої ранку до п’ятнадцятої. Перелік вулиць, де не буле електрики, доступний тут.

Регіональний центр із гідрометеорології повідомив: у суботу та неділю буде до 14-15 градусів тепла вдень. Дощитиме, за прогнозом, не сильно. У суботу небо буде хмарним. У неділю обіцяють прояснення.

Висаджувати та обрізати дерева ще не пізно, заспокоїв садівників Харківщини директор ботанічного саду Олександр Альохін. У коментарі «Об’єктиву» він відзначив, що рослини в контейнерах можна висаджувати в будь-який час. Як і ті, які ще не пішли в ріст, адже зберігалися в холодних підвалах. Головне – частіше поливати та підгодовувати. Щодо обрізки фахівець дав пораду: обов’язково закривати місця зрізів садовим варом чи іншими спеціальними засобами.

