Примусова евакуація, економічна криза на Харківщині – підсумки 15 квітня
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 15 квітня.
Зону обов’язкової та примусової евакуації розширили на Харківщині
Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: родини з дітьми будуть примусово вивозити з небезпечних територій у двох громадах – Шевченківській і Великобурлуцькій. У Шевченківській евакуюють жителів 12 населених пунктів. У Великобурлуцькій – 11. Загалом – 128 дітей та їхні родини. Нагадаємо, нещодавно президент України підписав закон про обов’язкову евакуацію дітей із зон активних чи можливих бойових дій. Він дозволяє вивозити неповнолітніх навіть у разі відмови батьків чи опікунів.
КАБами знищили економіку Малоданилівської громади
Масованого удару КАБами завдали росіяни по передмістю Харкова напередодні ввечері. Дісталося Малоданилівській громаді. Її очільник Олександр Гололобов повідомив про 8 спалахів від влучань по території. Усі удари, за його даними, припали по транспортному підприємству. Воно зазнало значних руйнацій. Також дісталося готельному комплексу та навколишнім приватним будинкам. У селі Черкаська Лозова постраждали дві жінки, повідомила Нацполція: одна поранена, в іншої – гострий стрес. Гололобов заявив, що знищене підприємство було останнім великим у громаді, яке стабільно сплачувало податки. Тож економіка зазнала критичних втрат.
Печенізьке водосховище наповнене на понад 90%
Ознак прориву Печенізької греблі не виявлено. Про це повідомила «Об’єктиву» Людмила Озерна, завідувачка сектору гідропрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології. Спеціалісти о 8-й ранку сьогодні отримали актуальну інформацію з постів на Печенізькому водосховищі. Ситуація спокійна. Наповнення Печенізького водосховища наразі становить понад 90%.
«Епідемію зачепінгу» виявили в Харкові та найближчому передмісті
Про це заявили у відділі комунікації ГУ Нацполіції. Поліціянти відзначили небезпечну тенденцію під час моніторингу соцмереж. На електричках катаються, ймовірно, неповнолітні. У харківських телеграм-каналах публікували відео, яке зняли в Липовому Гаю та на зупинці «Новоселівка». Поліція проводить перевірку.
Не нести штучні квіти на кладовища на Харківщині закликав Зеленський
Мер Лозової Сергій Зеленський заявив: те, що люди вважають «символом пам’яті», насправді є екологічною катастрофою. Штучні квіти розкладаються понад століття, труять землю, воду та повітря. Міський голова запропонував натомість принести живі рослини чи сухоцвіти. Або ж висадити багаторічні рослини.
Новини за темою:
- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 23:03;