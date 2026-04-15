Примусова евакуація, економічна криза на Харківщині – підсумки 15 квітня

Оригінально 23:03   15.04.2026
Оксана Якушко
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 15 квітня.

Зону обов’язкової та примусової евакуації розширили на Харківщині

Відповідне рішення ухвалила Рада оборони області. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: родини з дітьми будуть примусово вивозити з небезпечних територій у двох громадах – Шевченківській і Великобурлуцькій. У Шевченківській евакуюють жителів 12 населених пунктів. У Великобурлуцькій – 11. Загалом – 128 дітей та їхні родини. Нагадаємо, нещодавно президент України підписав закон про обов’язкову евакуацію дітей із зон активних чи можливих бойових дій. Він дозволяє вивозити неповнолітніх навіть у разі відмови батьків чи опікунів.

 

КАБами знищили економіку Малоданилівської громади

 

Масованого удару КАБами завдали росіяни по передмістю Харкова напередодні ввечері. Дісталося Малоданилівській громаді. Її очільник Олександр Гололобов повідомив про 8 спалахів від влучань по території. Усі удари, за його даними, припали по транспортному підприємству. Воно зазнало значних руйнацій. Також дісталося готельному комплексу та навколишнім приватним будинкам. У селі Черкаська Лозова постраждали дві жінки, повідомила Нацполція: одна поранена, в іншої – гострий стрес. Гололобов заявив, що знищене підприємство було останнім великим у громаді, яке стабільно сплачувало податки. Тож економіка зазнала критичних втрат.

 

Печенізьке водосховище наповнене на понад 90%

 

Ознак прориву Печенізької греблі не виявлено. Про це повідомила «Об’єктиву» Людмила Озерна, завідувачка сектору гідропрогнозів Регіонального центру з гідрометеорології. Спеціалісти о 8-й ранку сьогодні отримали актуальну інформацію з постів на Печенізькому водосховищі. Ситуація спокійна. Наповнення Печенізького водосховища наразі становить понад 90%.

 

«Епідемію зачепінгу» виявили в Харкові та найближчому передмісті

Про це заявили у відділі комунікації ГУ Нацполіції. Поліціянти відзначили небезпечну тенденцію під час моніторингу соцмереж. На електричках катаються, ймовірно, неповнолітні. У харківських телеграм-каналах публікували відео, яке зняли в Липовому Гаю та на зупинці «Новоселівка». Поліція проводить перевірку.

 

Не нести штучні квіти на кладовища на Харківщині закликав Зеленський

Мер Лозової Сергій Зеленський заявив: те, що люди вважають «символом пам’яті», насправді є екологічною катастрофою. Штучні квіти розкладаються понад століття, труять землю, воду та повітря. Міський голова запропонував натомість принести живі рослини чи сухоцвіти. Або ж висадити багаторічні рослини.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 15 квітня:

  1. ХОВА передумала будувати підземний дитсадок за 18 км від фронту на Харківщині
  2. Чоловік задушив тещу на Харківщині, тіло ховав 1,5 роки – слідство (фото)
  3. “Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
Автор: Оксана Якушко
Популярно
Примусова евакуація, економічна криза на Харківщині – підсумки 15 квітня
Примусова евакуація, економічна криза на Харківщині – підсумки 15 квітня
15.04.2026, 23:03
“Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
“Тиха втрата країни”. Терехов заявив про знелюднення й заміну українців
15.04.2026, 16:46
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
15.04.2026, 13:16
Рятувальники пильнуватимуть водойми Харкова все літо
Рятувальники пильнуватимуть водойми Харкова все літо
15.04.2026, 21:55
ХОВА передумала будувати підземний дитсадок за 18 км від фронту на Харківщині
ХОВА передумала будувати підземний дитсадок за 18 км від фронту на Харківщині
15.04.2026, 20:52
Туман і заморозки. Прогноз погоди на 16 квітня у Харкові й області
Туман і заморозки. Прогноз погоди на 16 квітня у Харкові й області
15.04.2026, 19:58

Новини за темою:

15.04.2026
Новини Харкова – головне 15 квітня: загиблі в пожежах, бої, вбивство тещі
14.04.2026
Бомбардування греблі та наліт на Харків – підсумки 14 квітня
14.04.2026
Новини Харкова – головне 14 квітня: вибухи, дефіцит крові, удар по греблі
13.04.2026
Реальне загострення після “перемир’я” на Харківщині – підсумки 13 квітня
13.04.2026
Новини Харкова – головне 13 квітня: удари по області, “прильоти” в місті


  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 23:03;

