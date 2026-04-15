Де на Харківщині розширили зону обов’язкової й примусової евакуації – ОВА
Під час засідання Ради оборони області ухвалили рішення про розширення зони обов’язкової та примусової евакуації в Куп’янському районі, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
“Йдеться про евакуацію населення, а також примусову евакуацію родин із дітьми з 12 населених пунктів Шевченківської громади. Загалом з цього напрямку маємо вивезти в більш безпечні місця 756 осіб, зокрема 74 дитини. Також ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб родин із дітьми з 11 населених пунктів Великобурлуцької громади. Це 34 родини, у яких виховується 54 дитини”, – зазначив Синєгубов.
Також під час засідання розглянули питання розширення мережі безпечних освітніх середовищ. Там, де особливості рельєфу ускладнюють будівництво повноцінних бомбосховищ, опрацьовують альтернативні рішення.
Крім цього, говорили про підготовку до майбутнього опалювального сезону.
Читайте також: Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
Новини за темою:
Теги: евакуація, Олег Синегубов, харківщина, хова;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 15:39;