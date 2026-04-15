Де на Харківщині розширили зону обов’язкової й примусової евакуації – ОВА

Суспільство 15:39   15.04.2026
Вікторія Яковенко
Де на Харківщині розширили зону обов’язкової й примусової евакуації – ОВА Фото: Олег Синєгубов

Під час засідання Ради оборони області ухвалили рішення про розширення зони обов’язкової та примусової евакуації в Куп’янському районі, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

“Йдеться про евакуацію населення, а також примусову евакуацію родин із дітьми з 12 населених пунктів Шевченківської громади. Загалом з цього напрямку маємо вивезти в більш безпечні місця 756 осіб, зокрема 74 дитини. Також ухвалено рішення про обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб родин із дітьми з 11 населених пунктів Великобурлуцької громади. Це 34 родини, у яких виховується 54 дитини”, – зазначив Синєгубов.

Також під час засідання розглянули питання розширення мережі безпечних освітніх середовищ. Там, де особливості рельєфу ускладнюють будівництво повноцінних бомбосховищ, опрацьовують альтернативні рішення.

Крім цього, говорили про підготовку до майбутнього опалювального сезону.

Автор: Вікторія Яковенко
Де на Харківщині розширили зону обов’язкової й примусової евакуації – ОВА
Де на Харківщині розширили зону обов’язкової й примусової евакуації – ОВА
15.04.2026, 15:39
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 15:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час засідання Ради оборони області ухвалили рішення про розширення зони обов’язкової та примусової евакуації в Куп’янському районі, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".