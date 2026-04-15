Зеленський звернувся до жителів: що просить не нести на кладовища
Голова Лозівської громади Сергій Зеленський закликав жителів не приносити штучні квіти на кладовища.
«Ось такі купи пластику щороку викидають на сміття біля кладовищ Лозівської громади. Те, що вважаємо «символом пам’яті», насправді є екологічною катастрофою. Гідна шана померлих – насамперед турбота про майбутнє живих. Будь ласка, не несіть штучні квіти на місця поховань. Вони розкладаються понад століття, труять землю, воду та повітря, викликають онкологічні та інші важкі захворювання. Нині ворог знищує нашу природу, тому маємо ще більше її берегти», – пише Зеленський.
Натомість він пропонує принести живі квіти чи покласти сухоцвіти. Або каже: можна висадити багаторічні рослини.
«Найкраща пам’ять – це ще й добрі справи та допомога тим, хто її потребує. Не озирайтеся на сусідів і не бійтеся чужого осуду. Думайте про своїх дітей та онуків, яким жити в цьому світі», – зазначив голова Лозівської громади.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: квіти, кладбища, Лозовская громада, Сергей Зеленский;
Дата публікації матеріалу: 15 Квітня 2026 в 13:16;