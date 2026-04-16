Сакури, магнолії та тюльпани: що квітне в ботсаду Харкова просто зараз (відео)

У ботсаду Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна стартував сезон цвітіння сакур, магнолій та тюльпанів. Побачити деякі види варто поспішити – краса магнолій залежить від погоди і може тривати від кількох днів до двох тижнів. У колекції саду — понад 60 видів та сортів магнолій, сакури та більш ніж 350 сортів тюльпанів, у тому числі виведених харківськими селекціонерами.

Магнолії, сакури та тюльпани. Найпопулярніші весняні квіти у Харкові можна побачити в одному місці.

“Треба кидати все і йти на екскурсію у ботанічний сад”, — закликає заступник директора ботанічного саду ХНУ імені В. Н. Каразіна Олександр Альохін.

<br />

Тут, у ботсаду, вже відквітували перші первоцвіти. Але весна у самому розпалі й багато чого попереду. Саме зараз починають вкриватися рожевими хмаринками сакури.

“Наші сакури, які ми виростили з насіння і довели до такого стану. Ось ця сакура, це вишня сахалінська. Вона цвіте майже перша. Дуже рясна”, — розповідає Альохін.

Група з трьох сакур – не єдина в ботсаду. Загалом на території їх близько двох десятків, і деякі ще у бутонах. Чи можна називати сакурою звичайну українську вишню?

“Якщо вам хочеться, називайте! Сакура є сакурою, це ж з Японії до нас прийшло. Ця дає плоди, але вони ж дрібні, дрібнесенькі плоди. Коли говорять сакура, то можуть мати на увазі порядка 16 видів. І маса сортів зараз отримана з цих видів”, — пояснює Альохін.

Щоб побачити магнолії, слід поквапитися. Поки розпустилися перші бутони ранніх сортів, але прогнозувати, як довго протримається краса, у ботсаду не беруться.

“Це залежить від погодних умов. Якщо завтра буде спека, якщо завтра буде сильний вітер, то вони за два-три дні відійдуть. А якщо буде така помірно прохолодна безвітряна погода, то вони можуть цвісти біля двох тижнів”, — зазначає заступник директора.

І це стосується не лише магнолій, а й сакур та багатьох інших рослин. Отже, поки погода сприяє і є нормальною для цієї пори року.

“Ми дуже любимо весну. Ми раді тому, що вона прийшла. Тому що зараз зовсім інша зелень, листки, іншого кольору, ніж улітку чи восени. Та й взагалі, кохання приходить навесні частіше, ніж в інші пори року”, — ділиться Альохін.

Колекція магнолій харківського ботсаду поступається столичній, але все ж таки вражає. У ній — понад 60 видів та сортів. Серед них Athene, Red Lucky, Чорний тюльпан та Joli Pompon. Магнолії прикрашають міські парки, і багато хто висаджує їх на присадибних ділянках, хоча рослина ця екзотична і родом зі Східної Азії та Америки.

“Перші рослини потрапили, може, десь 150 років тому. 60-70 років тому були поодинокі рослини, як видові магнолії в ботанічних садах. А от те, що зараз хвиля нахлинула різних видів і сортів комерційних, це буквально максимум 20 років пройшло”, — розповідає Альохін.

Тюльпанів у колекції ботсаду – понад 350 сортів. Є й виведені селекціонерами харківського ботсаду. Згодом їх внесуть до Державного реєстру сортів України.

“Оце гібрид під назвою Василь Каразін, а ото гібрид Стиль. Оцей сорт Василь Каразін, він майже перший зацвітає в нашій колекції”, — розповідає Альохін.

Для шанувальників тюльпанів цьогоріч підготували нову локацію. На ній висадили понад 40 сортів, яких раніше у колекції ботсаду не було. З кінця літа тут будуть квітнути хризантеми, а навесні знову тюльпани. Масове цвітіння прогнозують на кінець квітня-початок травня. Дискусійне питання — чи викопувати наприкінці весни цибулини тюльпанів, щоб восени їх знову закопати.

“Їх потрібно викопувати, тримати в сухих умовах, в теплих умовах, щоб не гнили самі цибулини. А якщо їх не викопувати щорічно, то у нас буває влітку дуже потужні зливи, земля волога, холодна. Тоді починаються більш дрібні квітки на тюльпанах, чи взагалі цвітіння перестає бути”, — пояснює Альохін.

Після тюльпанів почнуть квітнути рододендрони, потім півонії, за ними троянди та однорічники. Сезон цвітіння у ботсаду не припиняється. Навіть коли лежить сніг, працює оранжерея.

“Сад відкритий у середу, у п’ятницю, в суботу та неділю. Будь ласка, чотири дні на тиждень заходьте, дивіться”, — запрошує відвідувачів Альохін.