Зеленский обратился к жителям: что просит не нести на кладбища
Глава Лозовской громады Сергей Зеленский призвал жителей не приносить искусственные цветы на кладбища.
«Вот такие кучи пластика ежегодно выбрасывают на мусор возле кладбищ Лозовской громады. То, что считаем символом памяти, на самом деле является экологической катастрофой. Достойное уважение умерших – прежде всего забота о будущем живых. Пожалуйста, не несите искусственные цветы на места захоронений. Они разлагаются более века, травят землю, воду и воздух, вызывают онкологические и другие тяжелые заболевания. Сейчас враг уничтожает нашу природу, поэтому должны еще больше ее беречь», — пишет Зеленский.
Он предлагает принести живые цветы или положить сухоцветы. Или говорит: можно высадить многолетние растения.
«Лучшая память – это еще и добрые дела и помощь тем, кто в ней нуждается. Не оглядывайтесь на соседей и не бойтесь чужого осуждения. Думайте о своих детях и внуках, которым жить в этом мире», — отметил глава Лозовской громады.
Новости по теме:
Категории: Общество, Харьков; Теги: квіти, кладбища, Лозовская громада, Сергей Зеленский;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Зеленский обратился к жителям: что просит не нести на кладбища», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 13:16;