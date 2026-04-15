Зеленский обратился к жителям: что просит не нести на кладбища

Общество 13:16   15.04.2026
Виктория Яковенко
Глава Лозовской громады Сергей Зеленский призвал жителей не приносить искусственные цветы на кладбища.

«Вот такие кучи пластика ежегодно выбрасывают на мусор возле кладбищ Лозовской громады. То, что считаем символом памяти, на самом деле является экологической катастрофой. Достойное уважение умерших – прежде всего забота о будущем живых. Пожалуйста, не несите искусственные цветы на места захоронений. Они разлагаются более века, травят землю, воду и воздух, вызывают онкологические и другие тяжелые заболевания. Сейчас враг уничтожает нашу природу, поэтому должны еще больше ее беречь», — пишет Зеленский.

Он предлагает принести живые цветы или положить сухоцветы. Или говорит: можно высадить многолетние растения.

«Лучшая память – это еще и добрые дела и помощь тем, кто в ней нуждается. Не оглядывайтесь на соседей и не бойтесь чужого осуждения. Думайте о своих детях и внуках, которым жить в этом мире», — отметил глава Лозовской громады.

  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 13:16;

