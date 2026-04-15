Принудительная эвакуация, экономический кризис на Харьковщине: итоги 15 апреля

Оригинально 23:03   15.04.2026
Оксана Якушко
Принудительная эвакуация, экономический кризис на Харьковщине: итоги 15 апреля Фото: Александр Гололобов

МГ «Объектив» напоминает главные новости 15 апреля.

Зону обязательной и принудительной эвакуации расширили в Харьковской области

Соответствующее решение принял Совет обороны области. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: семьи с детьми будут принудительно вывозить с опасных территорий в двух громадах – Шевченковской и Великобурлукской. Из Шевченковской эвакуируют жителей 12 населенных пунктов. Из Великобурлуцкой – 11. Всего – 128 детей и их семьи. Напомним, недавно президент Украины подписал закон об обязательной эвакуации детей из зон активных или возможных боевых действий. Он позволяет вывозить несовершеннолетних даже в случае отказа родителей или опекунов.

КАБами уничтожили экономику Малоданиловской громады

Массированный удар КАБами нанесли россияне по пригороду Харькова накануне вечером. Досталось Малоданивской громаде. Ее глава Александр Гололобов сообщил о 8 вспышках от попаданий по территории. Все удары, по его данным, пришлись по транспортному предприятию, которое потерпело значительные разрушения. Также досталось гостиничному комплексу и близлежащим частным домам. В селе Черкасская Лозовая пострадали две женщины, сообщила Нацполция: одна ранена, у другой – острый стресс. Гололобов заявил, что уничтоженное предприятие было последним крупным в громаде, которое стабильно платило налоги. Поэтому экономика понесла критические потери.

Печенежское водохранилище наполнено более, чем на 90%

Признаков прорыва Печенежской дамбы не обнаружили. Об этом сообщила «Объективу» Людмила Озерная, заведующая сектором гидропрогнозов Регионального центра гидрометеорологии. Специалисты в 8 утра сегодня получили актуальную информацию с постов на Печенежском водохранилище. Ситуация спокойна. Наполнение Печенежского водохранилища составляет более 90%.

«Эпидемию зацепинга» обнаружили в Харькове и ближайшем пригороде

Об этом заявили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции. Полицейские отметили опасную тенденцию во время мониторинга соцсетей. На электричках катаются, вероятно, несовершеннолетние. В харьковских телеграмм-каналах публиковали видео, снятое в Липовом Гае и на остановке «Новоселовка». Полиция производит проверку.

Не нести искусственные цветы на кладбища Харьковщины призвал Зеленский

Мэр Лозовой Сергей Зеленский заявил: то, что люди считают символом памяти, на самом деле является экологической катастрофой. Искусственные цветы разлагаются более века, травят землю, воду и воздух. Городской голова предложил принести живые растения или сухоцветы. Или высадить многолетние растения.

МГ «Объектив» также сообщала 15 апреля:

  1. ХОВА передумала строить подземный детсад в 18 км от фронта на Харьковщине
  2. Мужчина задушил тещу на Харьковщине, тело прятал 1,5 года — следствие (фото)
  3. «Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
Автор: Оксана Якушко
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
«Тихая потеря страны». Терехов заявил об обезлюживании и замене украинцев
15.04.2026, 16:46
Туман и заморозки. Прогноз погоды на 16 апреля в Харькове и области
Туман и заморозки. Прогноз погоды на 16 апреля в Харькове и области
15.04.2026, 19:58
ХОВА передумала строить подземный детсад в 18 км от фронта на Харьковщине
ХОВА передумала строить подземный детсад в 18 км от фронта на Харьковщине
15.04.2026, 20:52
Новости Харькова – главное 15 апреля: погибшие в пожарах, бои, убийство тещи
Новости Харькова – главное 15 апреля: погибшие в пожарах, бои, убийство тещи
15.04.2026, 22:20
Без света останется Индустриальный район: работы будут проводить три дня
Без света останется Индустриальный район: работы будут проводить три дня
15.04.2026, 11:10
Принудительная эвакуация, экономический кризис на Харьковщине: итоги 15 апреля
Принудительная эвакуация, экономический кризис на Харьковщине: итоги 15 апреля
15.04.2026, 23:03

15.04.2026
Новости Харькова – главное 15 апреля: погибшие в пожарах, бои, убийство тещи
14.04.2026
Бомбардировка плотины и налеты на Харьков – итоги 14 апреля
14.04.2026
Новости Харькова – главное 14 апреля: взрывы, дефицит крови, удар по дамбе
13.04.2026
Реальное обострение после фейкового перемирия на Харьковщине – итоги 13 апреля
13.04.2026
Новости Харькова – главное 13 апреля: удары по области, «прилеты» в городе


  • • Дата публикации материала: 15 апреля 2026 в 23:03;

