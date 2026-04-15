Принудительная эвакуация, экономический кризис на Харьковщине: итоги 15 апреля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 15 апреля.

Соответствующее решение принял Совет обороны области. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: семьи с детьми будут принудительно вывозить с опасных территорий в двух громадах – Шевченковской и Великобурлукской. Из Шевченковской эвакуируют жителей 12 населенных пунктов. Из Великобурлуцкой – 11. Всего – 128 детей и их семьи. Напомним, недавно президент Украины подписал закон об обязательной эвакуации детей из зон активных или возможных боевых действий. Он позволяет вывозить несовершеннолетних даже в случае отказа родителей или опекунов.

Массированный удар КАБами нанесли россияне по пригороду Харькова накануне вечером. Досталось Малоданивской громаде. Ее глава Александр Гололобов сообщил о 8 вспышках от попаданий по территории. Все удары, по его данным, пришлись по транспортному предприятию, которое потерпело значительные разрушения. Также досталось гостиничному комплексу и близлежащим частным домам. В селе Черкасская Лозовая пострадали две женщины, сообщила Нацполция: одна ранена, у другой – острый стресс. Гололобов заявил, что уничтоженное предприятие было последним крупным в громаде, которое стабильно платило налоги. Поэтому экономика понесла критические потери.

Признаков прорыва Печенежской дамбы не обнаружили. Об этом сообщила «Объективу» Людмила Озерная, заведующая сектором гидропрогнозов Регионального центра гидрометеорологии. Специалисты в 8 утра сегодня получили актуальную информацию с постов на Печенежском водохранилище. Ситуация спокойна. Наполнение Печенежского водохранилища составляет более 90%.

Об этом заявили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции. Полицейские отметили опасную тенденцию во время мониторинга соцсетей. На электричках катаются, вероятно, несовершеннолетние. В харьковских телеграмм-каналах публиковали видео, снятое в Липовом Гае и на остановке «Новоселовка». Полиция производит проверку.

Мэр Лозовой Сергей Зеленский заявил: то, что люди считают символом памяти, на самом деле является экологической катастрофой. Искусственные цветы разлагаются более века, травят землю, воду и воздух. Городской голова предложил принести живые растения или сухоцветы. Или высадить многолетние растения.

