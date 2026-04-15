«Экономика громады понесла критические потери» – Гололобов об обстреле

Происшествия 08:29   15.04.2026
Николь Костенко-Лагутина
Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов прокомментировал удары, которые нанесли россияне вечером 14 апреля. 

Он напомнил, что на территории громады зафиксировали восемь возгораний из-за ударов авиабомб по территории громады. Все «прилеты» пришлись по территории одного из крупных предприятий.

Обстрел Малоданиловской громады 14 апреля
«Пострадали два человека. Повреждена линия электропередач, семь транспортных средств. Также повреждения получили до десятка частных домовладений — преимущественно выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Фактически это было последнее крупное предприятие в Малоданиловской громаде, стабильно платившее налоги, несмотря на то, что еще в 2022 году было частично разрушено», – отметил Гололобов.

Обстрел Малоданиловской громады 14 апреля
В результате атаки повреждено транспортное предприятие и гостиничный комплекс.

Обстрел Малоданиловской громады 14 апреля
«Можно констатировать, что экономика Малоданиловской громады понесла критические потери», – добавил глава громады.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Если вам интересна новость: ««Экономика громады понесла критические потери» – Гололобов об обстреле», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

