«Экономика громады понесла критические потери» – Гололобов об обстреле

Глава Малоданиловской громады Александр Гололобов прокомментировал удары, которые нанесли россияне вечером 14 апреля.

Он напомнил, что на территории громады зафиксировали восемь возгораний из-за ударов авиабомб по территории громады. Все «прилеты» пришлись по территории одного из крупных предприятий.

«Пострадали два человека. Повреждена линия электропередач, семь транспортных средств. Также повреждения получили до десятка частных домовладений — преимущественно выбиты окна, повреждены фасады и кровли. Фактически это было последнее крупное предприятие в Малоданиловской громаде, стабильно платившее налоги, несмотря на то, что еще в 2022 году было частично разрушено», – отметил Гололобов.

В результате атаки повреждено транспортное предприятие и гостиничный комплекс.

«Можно констатировать, что экономика Малоданиловской громады понесла критические потери», – добавил глава громады.