Бомбардування греблі та наліт на Харків – підсумки 14 квітня

Оригінально 23:56   14.04.2026
Оксана Якушко
МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 14 квітня.

6 КАБів скинули росіяни на Печенізьку греблю

Про удар заявив начальник ХОВА Олег Синєгубов. 16-й армійський корпус ЗСУ опублікував відео «прильотів». Захисники заспокоїли: споруда вціліла. Чотири бомби влучили в землю поруч, ще дві – у воду. При цьому в ЗСУ наголосили: ворог не дарма обрав саме цей час для здійснення атаки. Росіяни намагаються скористатися весняним водопіллям, коли рівень у Печенізькому водосховищі максимальний. Руйнація греблі зараз могла б призвести до катастрофічних наслідків для громад, що знаходяться нижче за течією: спричинити масштабне затоплення та екологічне лихо. Відео та заява армійського корпусу з’явилися на тлі спроб ворожої пропаганди розігнати паніку фейковими повідомленнями про аварійний скид води. Військові запевнили: все під контролем.

 

Харків знову під безперервною атакою безпілотників

 

Тактика безперервного нальоту безпілотників на Харків відновилася. Протягом дня в місті лунали вибухи.  Зранку «молния» поцілила по багатоповерхівці в Шевченківському районі. За даними обласної прокуратури, влучання було по балкону на 23-му поверсі. У жінки 44 років – гостра реакція на стрес. Вибухало й удень. Мер Ігор Терехов повідомив про «прильоти» по приватному сектору в Київському районі. Обійшлося без постраждалих.

 

Здати кров закликають харків’ян

Протягом святкових днів виник дефіцит, заявили в Центрі крові. Там відзначили: уже не можуть у повному обсязі забезпечувати лікарні Харківщини та допомагати пораненим. Долучитися можна, прийшовши в пункти на Клочківській, 366, чи в ТРЦ «Нікольський». Розклад роботи 

 

300 тис. грн на енергостійкість тепер можна отримати на Харківщині

 

У регіоні запрацювала урядова програма «Світлодім». Про це повідомив віцепрем’єр Олексій Кулеба. Подавши заявку за програмою, об’єднання жильців можуть отримати фінансування, наприклад, на облаштування автономного опалення, водопостачання, роботи ліфтів тощо. Приймають заявки через сайт програми або електронний кабінет у Дії.

Клумби почали облаштовувати на Меморіалі Слави в Харкові

За даними міськради, цьогоріч тут висадять 22 тисячі віол. Із квітів утворять орнамент у вигляді державного прапора.

МГ “Об’єктив” також повідомляла 14 квітня: 

  1. Серія вибухів у Харкові – росіяни атакували місто КАБами
  2. Більшість мостів Харкова — у передаварійному стані: що з ними робити (відео)
  3. Антидронові сітки не здатні убезпечити Харків від дронів росіян – Терехов
14.04.2026, 23:56
