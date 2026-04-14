Бомбардировка дамбы и налеты на Харьков – итоги 14 апреля
МГ «Объектив» напоминает главные новости 14 апреля.
6 КАБов сбросили россияне на Печенежскую дамбу
Об ударе заявил начальник ХОВА Олег Синегубов. 16-й армейский корпус ВСУ опубликовал видео «прилетов». Защитники успокоили: строение уцелело. Четыре бомбы попали в землю рядом, еще две – в воду. При этом в ВСУ отметили: враг не зря избрал именно это время для совершения атаки. Россияне пытаются воспользоваться весенним половодьем, когда уровень в Печенежском водохранилище максимальный. Разрушение дамбы сейчас могло бы привести к катастрофическим последствиям для громад, находящихся ниже по течению: вызвать масштабное затопление и экологическое бедствие. Видео и заявление армейского корпуса появились на фоне попыток вражеской пропаганды разогнать панику фейковыми сообщениями об аварийном сбросе воды. Военные заверили: все под контролем.
Харьков снова под непрерывной атакой беспилотников
Тактика непрерывного налета беспилотников на Харьков возобновилась. В течение дня в городе раздавались взрывы. Утром «Молния» попала по многоэтажке в Шевченковском районе. По данным областной прокуратуры, попадание было по балкону на 23 этаже. У женщины 44 лет – острая реакция на стресс. Взрывалось и днем. Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилетах» по частному сектору в Киевском районе. Обошлось без пострадавших.
Сдать кровь призывают харьковчан
На протяжении праздничных дней возник дефицит, заявили в Центре крови. Там отметили, что уже не могут в полном объеме обеспечивать больницы Харьковщины и помогать раненым. Присоединиться можно, придя в пункты на Клочковской, 366 или в ТРЦ «Никольский». Расписание работы
300 тыс. грн на энергостойкость теперь можно получить в Харьковской области
В регионе заработала правительственная программа «Світлодім». Об этом сообщил вице-премьер Алексей Кулеба. Подав заявку по программе, объединения жителей могут получить финансирование, например, на устройство автономного отопления, водоснабжения, работы лифтов и т.д. Принимают заявки через сайт программы или электронный кабинет в Дії.
Клумбы начали обустраивать на Мемориале Славы в Харькове
По данным горсовета, в этом году здесь высадят 22 тысяч виол. Из цветов образуют орнамент в виде государственного флага.
- • Дата публикации материала: 14 апреля 2026 в 23:56;