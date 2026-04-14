Кто стоит за ударом по харьковской типографии: СБУ назвала имена военных РФ

Правоохранители заочно сообщили о подозрении генералам и вицеадмиралу РФ, которые, по данным следствия, командовали ракетным ударом по Харькову 23 мая 2024 года.

Тогда, напомнил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, оккупанты целенаправленно атаковали самое большое в Украине полиграфическое предприятие тремя ракетами С-300. В результате обстрела погибли семь человек, еще девять получили ранения.

Кроме этого, из-за удара были повреждены производственные, складские помещения полиграфического комплекса и печатное оборудование. Также уничтожено большое количество учебной литературы, в том числе школьные учебники, тетради и пособия для учителей.

«По данным следствия, решение на обстрел типографской компании принял начальник штаба – первый заместитель командующего объединенной группировки войск (сил) в Украине вс рф генерал-полковник Алексей Ким. Установлено, что инициатива о включении гражданского предприятия в перечень объектов воздушной атаки поступила от его подчиненного – заместителя начальника штаба по разведке полковника Сергея Монетова», — рассказали в СБУ.

Установлено, что по приказу Кима подготовкой удара занимался вице-адмирал Александр Пешков – начальник Центра планирования и координации огневого поражения объединенной группировки войск (сил) в Украине ВС РФ.

В СБУ добавили, что непосредственно отдал приказ на пуск ракет с Белгородщины генерал-лейтенант Андрей Цыганов – начальник штаба войск противовоздушной и противоракетной обороны РФ.

«Также установлено, что запуск ракет осуществляли военнослужащие специальной тактической ракетной группы № 3, которая была создана на базе 568-го зенитно-ракетного полка 76-й дивизии противовоздушной обороны 14-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Центрального военного округа вс рф», — отметили силовики.

Этим четырем фигурантам заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, что повлекло за собой гибель людей.

Напомним, 23 мая 2024 года три российские ракеты С-300 ударили по цеху и прилегающей территории типографии «Фактор-Друк». В результате попадания в центр цеха из 4 тысяч квадратных метров производственной площади было разрушено более тысячи, повреждено уникальное оборудование, уничтожено более 45 тысяч напечатанных книг. Погибли семь сотрудников.