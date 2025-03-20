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Типографию в Харькове, которую разбила РФ, восстановили (фото до и после)

Общество 12:08   20.03.2025
Виктория Яковенко
Типографию в Харькове, которую разбила РФ, восстановили (фото до и после) Фото: Юлия Свириденко

О восстановлении харьковской типографии «Фактор-Друк», подвергшейся ракетному удару в мае 2024 года, сообщила в Facebook министр экономики Украины Юлия Свириденко.

«Год назад российский обстрел разрушил типографию в Харькове. Помню, как Сергей Полетучий принес обгоревшие детские книги – те, что читает моя дочь и это просто разбило мне сердце. До сих пор храню их как напоминание об ударах России по нашей культуре», – написала министерша.

Она добавила, что первым, кто откликнулся помочь отстроить типографию, был известный филантроп Говард Баффет. Он написал: «Мы восстановим», цитирует Свириденко.

«И сегодня — фото восстановленного цеха», — отметила она.

Напомним, 23 мая 2024 года три российские ракеты С-300 ударили по цеху и прилегающей территории типографии «Фактор-Друк». В результате попадания в центр цеха из 4 тысяч квадратных метров производственной площади было разрушено более тысячи, повреждено уникальное оборудование, уничтожено более 45 тысяч напечатанных книг. Погибли семь сотрудников, 22 человека пострадали.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 12:08;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О восстановлении харьковской типографии «Фактор-Друк», подвергшейся ракетному удару в мае 2024 года, сообщила в Facebook министр экономики Украины Юлия Свириденко.".