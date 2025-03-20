Друкарню в Харкові, яку розтрощила РФ, відновили (фото до та після)

Про відновлення харківської друкарні «Фактор-Друк», яка зазнала ракетного удару в травні 2024 року, повідомила у мережі «Фейсбук» міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Рік тому російський обстріл зруйнував друкарню у Харкові. Пам’ятаю, як Сергій Політучий приніс обгорілі дитячі книжки – ті ж, що читає моя донька і це просто розбило мені серце. Досі зберігаю їх як нагадування про удари Росії по нашій культурі», – написала міністерка.

Вона додала, що першим, хто відгукнувся допомогти відбудувати друкарню, був відомий філантроп Говард Баффет. Він написав: «Ми відновимо», цитує Свириденко.

«І сьогодні – фото відновленого цеху», – зазначили вона.

Нагадаємо, 23 травня 2024 року три російські ракети С-300 вдарили по цеху та прилеглій території друкарні «Фактор-Друк». Внаслідок влучання в центр цеху з 4 тисяч квадратних метрів виробничої площі було зруйновано понад тисячу, пошкоджено унікальне обладнання, знищено понад 45 тисяч надрукованих книг. Загинули сім співробітників, 22 людини постраждали.