Live
  • Чт 20.03.2025
  • Харків  +8°С
  • USD 41.57
  • EUR 45.32

Друкарню в Харкові, яку розтрощила РФ, відновили (фото до та після)

Суспільство 12:08   20.03.2025
Вікторія Яковенко
Друкарню в Харкові, яку розтрощила РФ, відновили (фото до та після) Фото: Юлія Свириденко

Про відновлення харківської друкарні «Фактор-Друк», яка зазнала ракетного удару в травні 2024 року, повідомила у мережі «Фейсбук» міністерка економіки України Юлія Свириденко.

«Рік тому російський обстріл зруйнував друкарню у Харкові. Пам’ятаю, як Сергій Політучий приніс обгорілі дитячі книжки – ті ж, що читає моя донька і це просто розбило мені серце. Досі зберігаю їх як нагадування про удари Росії по нашій культурі», – написала міністерка.

Вона додала, що першим, хто відгукнувся допомогти відбудувати друкарню, був відомий філантроп Говард Баффет. Він написав: «Ми відновимо», цитує Свириденко.

«І сьогодні – фото відновленого цеху», – зазначили вона.

Нагадаємо, 23 травня 2024 року три російські ракети С-300 вдарили по цеху та прилеглій території друкарні «Фактор-Друк». Внаслідок влучання в центр цеху з 4 тисяч квадратних метрів виробничої площі було зруйновано понад тисячу, пошкоджено унікальне обладнання, знищено понад 45 тисяч надрукованих книг. Загинули сім співробітників, 22 людини постраждали.

Читайте також: Після ракетного удару: друкарня у Харкові готується запрацювати на повну

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Ми скоро будемо завершувати опалювальний сезон – мер Харкова Терехов
Ми скоро будемо завершувати опалювальний сезон – мер Харкова Терехов
20.03.2025, 12:50
Стало відомо, куди поділи ялинки, що прикрашали Харків у новорічні свята
Стало відомо, куди поділи ялинки, що прикрашали Харків у новорічні свята
20.03.2025, 12:31
Відому режисерку та засновницю театру «Арабески» поховають у Харкові
Відому режисерку та засновницю театру «Арабески» поховають у Харкові
17.03.2025, 21:27
Друкарню в Харкові, яку розтрощила РФ, відновили (фото до та після)
Друкарню в Харкові, яку розтрощила РФ, відновили (фото до та після)
20.03.2025, 12:08
«Каліч-полки» воюють на Харківському напрямку від РФ – хто це, пояснили СОУ
«Каліч-полки» воюють на Харківському напрямку від РФ – хто це, пояснили СОУ
20.03.2025, 11:47
Машовець: РФ використала ситуацію на повну, на Куп’янщині – нові плацдарми
Машовець: РФ використала ситуацію на повну, на Куп’янщині – нові плацдарми
20.03.2025, 10:19

Новини за темою:

19:12
Завдання – зупинити обстріли Харкова – Терехов міністру оборони Нідерландів
17:04
Харків’янин Герман Сметанін став міністром стратегічних галузей промисловості
17:54
Гранти на суму до 500 тисяч грн можуть отримати харків’яни на свою справу
17:54
Міністр МВС показав наслідки “прильоту” по Харкову, вже 17 постраждалих
09:06
Міністр Сольський зможе вийти із СІЗО під заставу у 75,7 млн грн (відео)

Ви читали новину: «Друкарню в Харкові, яку розтрощила РФ, відновили (фото до та після)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 12:08;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про відновлення харківської друкарні «Фактор-Друк», яка зазнала ракетного удару в травні 2024 року, повідомила у мережі «Фейсбук» міністерка економіки України Юлія Свириденко.".