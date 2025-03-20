Друкарню в Харкові, яку розтрощила РФ, відновили (фото до та після)
Про відновлення харківської друкарні «Фактор-Друк», яка зазнала ракетного удару в травні 2024 року, повідомила у мережі «Фейсбук» міністерка економіки України Юлія Свириденко.
«Рік тому російський обстріл зруйнував друкарню у Харкові. Пам’ятаю, як Сергій Політучий приніс обгорілі дитячі книжки – ті ж, що читає моя донька і це просто розбило мені серце. Досі зберігаю їх як нагадування про удари Росії по нашій культурі», – написала міністерка.
Вона додала, що першим, хто відгукнувся допомогти відбудувати друкарню, був відомий філантроп Говард Баффет. Він написав: «Ми відновимо», цитує Свириденко.
«І сьогодні – фото відновленого цеху», – зазначили вона.
Нагадаємо, 23 травня 2024 року три російські ракети С-300 вдарили по цеху та прилеглій території друкарні «Фактор-Друк». Внаслідок влучання в центр цеху з 4 тисяч квадратних метрів виробничої площі було зруйновано понад тисячу, пошкоджено унікальне обладнання, знищено понад 45 тисяч надрукованих книг. Загинули сім співробітників, 22 людини постраждали.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 12:08;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про відновлення харківської друкарні «Фактор-Друк», яка зазнала ракетного удару в травні 2024 року, повідомила у мережі «Фейсбук» міністерка економіки України Юлія Свириденко.".