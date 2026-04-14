Live

Хто стоїть за ударом по харківській друкарні: СБУ назвала імена військових РФ

Суспільство 16:41   14.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Владислав Абдула

Правоохоронці заочно повідомили про підозру генералам та віцеадміралу РФ, які, за даними слідства, командували ракетним ударом по Харкову 23 травня 2024 року.

Тоді, нагадав речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, окупанти цілеспрямовано атакували найбільше в Україні поліграфічне підприємство трьома ракетами С-300. Внаслідок обстрілу загинуло семеро людей, ще дев’ять – отримали поранення.

Крім цього, через удар були пошкоджені виробничі, складські приміщення поліграфічного комплексу та друкарське обладнання. Також знищена велика кількість навчальної літератури, серед якої шкільні підручники, зошити та посібники для вчителів.

«За даними слідства, рішення на обстріл друкарської компанії прийняв начальник штабу – перший заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) в Україні зс рф генерал-полковник Олексій Кім. Встановлено, що ініціатива про включення цивільного підприємства до переліку об’єктів повітряної атаки надійшла від його підлеглого – заступника начальника штабу з розвідки полковника Сергія Монетова», – розповіли в СБУ.

Встановлено, що за наказом Кіма підготовкою удару займався віцеадмірал Олександр Пешков – начальник Центру планування і координації вогневого ураження об’єднаного угруповання військ (сил) в Україні ЗС РФ.

В СБУ додали, що безпосередньо віддав наказ на здійснення пуску ракет з Бєлгородщини генерал-лейтенант Андрій Циганов – начальник штабу військ протиповітряної та протиракетної оборони РФ.

«Також встановлено, що запуск ракет здійснювали військовослужбовці спеціальної тактичної ракетної групи № 3, яка була створена на базі 568-го зенітно-ракетного полку 76-ї дивізії протиповітряної оборони 14-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Центрального військового округу зс рф», – зазначили силовики.

Усім чотирьом фігурантам повідомили заочно про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

Нагадаємо, 23 травня 2024 року три російські ракети С-300 вдарили по цеху та прилеглій території друкарні «Фактор-Друк». Внаслідок влучання в центр цеху з 4 тисяч квадратних метрів виробничої площі було зруйновано понад тисячу, пошкоджено унікальне обладнання, знищено понад 45 тисяч надрукованих книг. Загинули сім співробітників.

Друкарню в Харкові, яку розтрощила РФ, відновили (фото до та після)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Хто стоїть за ударом по харківській друкарні: СБУ назвала імена військових РФ
Хто стоїть за ударом по харківській друкарні: СБУ назвала імена військових РФ
14.04.2026, 16:41
Удар по греблі в Печенігах: момент «прильоту», у якому стані споруда (відео)
Удар по греблі в Печенігах: момент «прильоту», у якому стані споруда (відео)
14.04.2026, 15:27
Продавав дитяче порно: жителя Харківщини «посадили» на вісім років
Продавав дитяче порно: жителя Харківщини «посадили» на вісім років
14.04.2026, 16:14
Шість КАБів ударили по греблі у Печенігах – Синєгубов
Шість КАБів ударили по греблі у Печенігах – Синєгубов
14.04.2026, 11:53
Новини Харкова – головне 14 квітня: вибухи, дефіцит крові, удар по греблі
Новини Харкова – головне 14 квітня: вибухи, дефіцит крові, удар по греблі
14.04.2026, 15:30
Облаштовують клумби перед входом до Меморіалу Слави: який орнамент буде (фото)
Облаштовують клумби перед входом до Меморіалу Слави: який орнамент буде (фото)
14.04.2026, 14:18

Новини за темою:

14.04.2026
Обіцяв за $1500 зняти з розшуку ТЦК: підозрюють харків’янина
14.04.2026
Облаштовують клумби перед входом до Меморіалу Слави: який орнамент буде (фото)
14.04.2026
«Поки ми святкували, на фронті були поранення»: у Харкові – дефіцит крові
14.04.2026
Вирвав телефон з рук: у будинок в Харкові заліз грабіжник – поліція
13.04.2026
Реальне загострення після “перемир’я” на Харківщині – підсумки 13 квітня


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Хто стоїть за ударом по харківській друкарні: СБУ назвала імена військових РФ», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  Дата публікації матеріалу: 14 Квітня 2026 в 16:41;

