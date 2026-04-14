Хто стоїть за ударом по харківській друкарні: СБУ назвала імена військових РФ

Правоохоронці заочно повідомили про підозру генералам та віцеадміралу РФ, які, за даними слідства, командували ракетним ударом по Харкову 23 травня 2024 року.

Тоді, нагадав речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, окупанти цілеспрямовано атакували найбільше в Україні поліграфічне підприємство трьома ракетами С-300. Внаслідок обстрілу загинуло семеро людей, ще дев’ять – отримали поранення.

Крім цього, через удар були пошкоджені виробничі, складські приміщення поліграфічного комплексу та друкарське обладнання. Також знищена велика кількість навчальної літератури, серед якої шкільні підручники, зошити та посібники для вчителів.

«За даними слідства, рішення на обстріл друкарської компанії прийняв начальник штабу – перший заступник командувача об’єднаного угруповання військ (сил) в Україні зс рф генерал-полковник Олексій Кім. Встановлено, що ініціатива про включення цивільного підприємства до переліку об’єктів повітряної атаки надійшла від його підлеглого – заступника начальника штабу з розвідки полковника Сергія Монетова», – розповіли в СБУ.

Встановлено, що за наказом Кіма підготовкою удару займався віцеадмірал Олександр Пешков – начальник Центру планування і координації вогневого ураження об’єднаного угруповання військ (сил) в Україні ЗС РФ.

В СБУ додали, що безпосередньо віддав наказ на здійснення пуску ракет з Бєлгородщини генерал-лейтенант Андрій Циганов – начальник штабу військ протиповітряної та протиракетної оборони РФ.

«Також встановлено, що запуск ракет здійснювали військовослужбовці спеціальної тактичної ракетної групи № 3, яка була створена на базі 568-го зенітно-ракетного полку 76-ї дивізії протиповітряної оборони 14-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони Центрального військового округу зс рф», – зазначили силовики.

Усім чотирьом фігурантам повідомили заочно про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей.

Нагадаємо, 23 травня 2024 року три російські ракети С-300 вдарили по цеху та прилеглій території друкарні «Фактор-Друк». Внаслідок влучання в центр цеху з 4 тисяч квадратних метрів виробничої площі було зруйновано понад тисячу, пошкоджено унікальне обладнання, знищено понад 45 тисяч надрукованих книг. Загинули сім співробітників.