Обустраивают клумбы перед входом в Мемориал Славы: какой орнамент будет (фото)
В Харькове продолжают высаживать цветы. Озеленители СКП «Харьковзеленстрой» обустраивают клумбы перед главным входом в Мемориал Славы.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета. Отмечается, что коммунальщики высаживают 22 тыс. цветов виолы, которые образуют орнамент в виде государственного флага.
Напомним, ранее на клумбах возле Зеркальной струи коммунальщики высадили 15 тысяч виол, сообщал Харьковский городской совет. Градиентный узор возле одного из символов города создали цветы синего, голубого, белого, фиолетового и бордового цвета. Также новый цветник появится в Шевченковском районе возле канатной дороги. Кроме того, работы по озеленению территории продолжаются в Саржином Яру. Там коммунальщики высадили более 150 саженцев бирючины. Также коммунальщики обустроили клумбы перед оперным театром. В мэрии отметили, что там высадили 20 тысяч виол.
Категории: Общество, Харьков; Теги: клумбы, Мемориал Славы, новости Харькова;
Дата публикации материала: 14 апреля 2026 в 14:18;