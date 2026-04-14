Ушел из дома и не вернулся: на Харьковщине ищут несовершеннолетнего

Общество 13:37   14.04.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители просят помочь в поисках жителя Пролесненской поселковой громады Сергея Семенова 2009 года рождения.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 13 апреля около 22:10 мальчик ушел из дома в селе Базалиевка и до сих пор не вернулся. Сейчас его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 165 см, худощавого телосложения, короткие, темные волосы, темные глаза.

Был одет в сине-зеленую толстовку, черные брюки, белые кроссовки. При себе у него была зеленая сумка-бананка.

Всех, кому известна любая информация о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 102, 05746-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06, 068-544-46-46 или другим удобным способом.

Напомним, харьковчан зовут сдавать кровь. В областном центре службы крови заявили о критическом дефиците всех групп.

