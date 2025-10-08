Live
  • Ср 08.10.2025
  • Харьков  +18°С
  • USD 41.32
  • EUR 48.17

Пошел на работу и не вернулся: на Харьковщине ищут мужчину, приметы

Общество 12:04   08.10.2025
Виктория Яковенко
Пошел на работу и не вернулся: на Харьковщине ищут мужчину, приметы Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители просят помочь в поисках жителя Дергачей Александра Алексеева 1985 года рождения.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, к ним обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат пошел на работу 1 октября и до сих пор не вернулся.

Приметы: ростом около 160-170 см, худощавый, светлые короткие волосы.

Был одет в темно-зеленый спортивный костюм. При себе документов и телефона нет.

Всех, кто владеет любой информацией о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 102, 097-307-35-78 или другим удобным способом.

Напомним, в конце сентября 12-летнюю девочку обнаружили правоохранители в городе Слобожанское. Об исчезновении ребенка сообщила мать около 23:00 25 сентября. Женщина отметила, что девочка утром пошла гулять и домой не вернулась. После четырех часов поисков полицейские обнаружили девочку в подъезде одной из многоэтажек.

Читайте также: В Лозовской громаде ограничили движение мототранспорта – что запретили

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
РФ ударила по электричке, которая ехала из Слатино в Харьков: появились фото
РФ ударила по электричке, которая ехала из Слатино в Харьков: появились фото
08.10.2025, 13:06
Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
Рейды на рынках Харькова и области: где обнаружили свежую рыбу без документов
07.10.2025, 14:46
Новости Харькова — главное за 8 октября: город со светом, удар по Дергачам
Новости Харькова — главное за 8 октября: город со светом, удар по Дергачам
08.10.2025, 13:09
Об опасности в ближайший час предупреждают жителей Харьковщины
Об опасности в ближайший час предупреждают жителей Харьковщины
08.10.2025, 11:15
Пошел на работу и не вернулся: на Харьковщине ищут мужчину, приметы
Пошел на работу и не вернулся: на Харьковщине ищут мужчину, приметы
08.10.2025, 12:04
Похолодание и дожди: чего ожидать от погоды на Харьковщине в ближайшие дни
Похолодание и дожди: чего ожидать от погоды на Харьковщине в ближайшие дни
08.10.2025, 13:14

Новости по теме:

08.10.2025
Пошел на работу и не вернулся: на Харьковщине ищут мужчину, приметы
07.10.2025
Застрелил свою собаку во дворе: жителю Дергачей вручили подозрение
24.09.2025
В Дергачах ограбили дом: родственники-фигуранты «засветились» на камере (фото)
24.09.2025
Офлайн-обучение в 30 км от РФ: где достраивают укрытие на Харьковщине (фото)
17.09.2025
«Прилет» под Харковом: в обесточенных Дергачах будут подавать воду по графику


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Пошел на работу и не вернулся: на Харьковщине ищут мужчину, приметы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 октября 2025 в 12:04;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители просят помочь в поисках жителя Дергачей Александра Алексеева 1985 года рождения.".