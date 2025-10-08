Пошел на работу и не вернулся: на Харьковщине ищут мужчину, приметы

Правоохранители просят помочь в поисках жителя Дергачей Александра Алексеева 1985 года рождения.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, к ним обратилась женщина и сообщила о том, что ее брат пошел на работу 1 октября и до сих пор не вернулся.

Приметы: ростом около 160-170 см, худощавый, светлые короткие волосы.

Был одет в темно-зеленый спортивный костюм. При себе документов и телефона нет.

Всех, кто владеет любой информацией о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 102, 097-307-35-78 или другим удобным способом.

Напомним, в конце сентября 12-летнюю девочку обнаружили правоохранители в городе Слобожанское. Об исчезновении ребенка сообщила мать около 23:00 25 сентября. Женщина отметила, что девочка утром пошла гулять и домой не вернулась. После четырех часов поисков полицейские обнаружили девочку в подъезде одной из многоэтажек.