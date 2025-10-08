Пішов на роботу та не повернувся: на Харківщині шукають чоловіка, прикмети

Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканця Дергачів Олександра Алєксєєва 1985 року народження.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, до них звернулася жінка та повідомила про те, що її брат пішов на роботу 1 жовтня та досі не повернувся.

Прикмети: на зріст близько 160-170 см, худорлявий, світле коротке волосся.

Був одягнутий у темно-зелений спортивний костюм. При собі документів та телефону не має.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукуваного, просять повідомити за телефонами: 102, 097-307-35-78 чи іншим зручним способом.

Нагадаємо, наприкінці вересня 12-річну дівчинку знайшли правоохоронці в місті Слобожанське. Про зникнення дитини повідомила її мати близько 23:00 25 вересня. Жінка зазначила, що дівчинка вранці пішла гуляти й додому не повернулася. Після чотирьох годин пошуків поліцейські виявили дівчинку в під’їзді однієї з багатоповерхівок.