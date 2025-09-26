Live
Пішла гуляти і не повернулась: дитину знайшли у під’їзді на Харківщині

Суспільство 16:45   26.09.2025
Вікторія Яковенко
12-річну дівчинку за чотири години знайшли правоохоронці в місті Слобожанське.

Про зникнення дитини повідомила її мати близько 23:00 25 вересня, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Жінка зазначила, що дівчинка вранці пішла гуляти й додому не повернулася.

«На пошуки дитини було піднято весь особовий склад підрозділу. Правоохоронці перевірили можливі місця перебування дитини, опитали місцевих жителів та оглянули прилеглі території», – розповіли правоохоронці.

Після чотирьох годин пошуків поліцейські виявили дівчинку в під’їзді однієї з багатоповерхівок.

Правоохоронці повернули її додому та провели з родиною профілактичну бесіду.

Нагадаємо, 24 вересня на Харківщині правоохоронці розшукали двох підлітків. 13-річна дівчинка знаходилась у подруги, а 14-річний гуляв із друзями в центрі Харкова.

Читайте також: Сіла в автобус і зникла: жінку без документів шукають на Харківщині

