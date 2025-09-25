Live
В один день – два зникнення: підлітків шукали на Харківщині

Суспільство 12:34   25.09.2025
Вікторія Яковенко
На Харківщині правоохоронці розшукали двох зниклих підлітків.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 24 вересня близько 10:30 до Ізюмського райвідділу звернулася 41-річна жінка та заявила про зникнення її 13-річної доньки.

«Правоохоронці з’ясували, що дівчина з дозволу матері пішла до подруги, однак не повідомила адресу та до ранку не повернулася додому. На телефонні дзвінки вона не відповідала», – зазначили копи.

Правоохоронці опитали знайомих родини, друзів зниклої та вже за годину знайшли її. Дівчина знаходилася у подруги.

девочку искали на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Того ж дня про зникнення сина заявила 40-річна харків’янка. Хлопець пішов гуляти та своєчасно не повернувся додому.

«На розшук 14-річного хлопця був зорієнтований особовий склад ювенальної превенції. У результаті проведених пошукових заходів місцезнаходження хлопця було встановлено у найкоротший термін. Підліток гуляв із друзями в центрі Харкова», – уточнили в поліції.

З неповнолітнім провели профілактичну бесіду.

мальчик потерялся на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Поліція закликає батьків приділяти більше уваги дітям і в разі їх зникнення негайно телефонувати за номером 102.

Нагадаємо, наприкінці липня поліцейські розшукали 15-річного хлопця, який вже не вперше губився. Тоді він відпочивав на пляжі у Чугуєві з друзями, розповідали в ГУ нацполіції в Харківській області.

Читайте також: Жителька Ізюмщини могла допомагати ворогові знову окупувати громаду – СБУ

Автор: Вікторія Яковенко
