В один день – два зникнення: підлітків шукали на Харківщині
На Харківщині правоохоронці розшукали двох зниклих підлітків.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 24 вересня близько 10:30 до Ізюмського райвідділу звернулася 41-річна жінка та заявила про зникнення її 13-річної доньки.
«Правоохоронці з’ясували, що дівчина з дозволу матері пішла до подруги, однак не повідомила адресу та до ранку не повернулася додому. На телефонні дзвінки вона не відповідала», – зазначили копи.
Правоохоронці опитали знайомих родини, друзів зниклої та вже за годину знайшли її. Дівчина знаходилася у подруги.
Того ж дня про зникнення сина заявила 40-річна харків’янка. Хлопець пішов гуляти та своєчасно не повернувся додому.
«На розшук 14-річного хлопця був зорієнтований особовий склад ювенальної превенції. У результаті проведених пошукових заходів місцезнаходження хлопця було встановлено у найкоротший термін. Підліток гуляв із друзями в центрі Харкова», – уточнили в поліції.
З неповнолітнім провели профілактичну бесіду.
Поліція закликає батьків приділяти більше уваги дітям і в разі їх зникнення негайно телефонувати за номером 102.
Нагадаємо, наприкінці липня поліцейські розшукали 15-річного хлопця, який вже не вперше губився. Тоді він відпочивав на пляжі у Чугуєві з друзями, розповідали в ГУ нацполіції в Харківській області.
Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2025 в 12:34
