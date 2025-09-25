Жителька Ізюмщини могла допомагати ворогові знову окупувати громаду – СБУ

23-річна мешканка Ізюмщини отримала підозру у роботі на РФ, передає прессекретар УСБУ у Харківській області Владислав Абдула.

За даними СБУ, дівчина могла слідкувати за українськими захисниками для того, щоб допомогти росіянам у підготовці до повторного наступу на Ізюмському напрямі.

“Як встановило розслідування, завдання окупантів виконувала 23-річна місцева безробітна, яка потрапила у поле зору ворога ще під час тимчасового захоплення громади на початку повномасштабної війни. У травні цього року російські спецслужбісти відновили з нею контакт і в обмін на «легкі гроші» поставили завдання – збирати дані про пункти базування українських військ поблизу передової”, – зазначили силовики.

Щоб виконати завдання, підозрювана обходила місцевість та намагалася фіксувати дислокацію СОУ.

“У якості «прикриття» агентка використовувала легенду про те, що «відвідує родичів», що проживають в зоні бойових дій. Співробітники СБУ затримали фігурантку та вилучили у неї смартфон із скріншотами гугл-карт, де вона відмічала потенційні «цілі» для атак рашистів”, – уточнили у СБУ.

Ймовірній колаборантці також вручили підозру й відправили до СІЗО. Тепер їй загрожує довічне з конфіскацією майна.