Зрадниця з Куп’янська, яка втекла до РФ, заочно отримала 15 років ув’язнення

У Харківській облпрокуратурі передають, що мешканка Куп’янська, яка зрадила присязі, “сяде” на 15 років.

У червні 2022 року після окупації Куп’янська жінка перейшла на бік ворога.

“Поліцейська відділу реагування патрульної поліції Куп’янського РВП ГУНП в області, зрадила присягу та добровільно пішла на співпрацю з ворогом. вона обійняла посаду “и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних” у незаконно створеному “Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области”, – передають у прокуратурі.

Жінка займалася оформленням документів відповідно до законодавства Росії.

“Крім того, вона здійснювала охорону «общественного порядка» під час російського «Первого звонка» в одній зі шкіл Куп’янська. Згодом у тому самому окупаційному органі обвинувачена отримала нову посаду — «инспектора (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)», – встановили правоохоронці.

Після деокупації Куп’янська колаборантка втекла до РФ і там переховувалася від правосуддя. Наразі вона у розшуку.

“Основ’янський районний суд м. Харкова призначив їй покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, органах влади, місцевого самоврядування та підприємствах, установах, організаціях, створених органами влади та місцевого самоврядування, строком на 3 роки. Також її позбавлено спеціального звання “сержант поліції”, – додали у прокуратурі.