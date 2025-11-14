Зрадниця з Куп’янська, яка втекла до РФ, заочно отримала 15 років ув’язнення
У Харківській облпрокуратурі передають, що мешканка Куп’янська, яка зрадила присязі, “сяде” на 15 років.
У червні 2022 року після окупації Куп’янська жінка перейшла на бік ворога.
“Поліцейська відділу реагування патрульної поліції Куп’янського РВП ГУНП в області, зрадила присягу та добровільно пішла на співпрацю з ворогом. вона обійняла посаду “и.о. оперуполномоченного отделения по делам несовершеннолетних” у незаконно створеному “Управлении внутренних дел ВГА Харьковской области”, – передають у прокуратурі.
Жінка займалася оформленням документів відповідно до законодавства Росії.
“Крім того, вона здійснювала охорону «общественного порядка» під час російського «Первого звонка» в одній зі шкіл Куп’янська. Згодом у тому самому окупаційному органі обвинувачена отримала нову посаду — «инспектора (по делам несовершеннолетних) отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)», – встановили правоохоронці.
Після деокупації Куп’янська колаборантка втекла до РФ і там переховувалася від правосуддя. Наразі вона у розшуку.
“Основ’янський районний суд м. Харкова призначив їй покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах, органах влади, місцевого самоврядування та підприємствах, установах, організаціях, створених органами влади та місцевого самоврядування, строком на 3 роки. Також її позбавлено спеціального звання “сержант поліції”, – додали у прокуратурі.
Читайте також: РФ обстріляла газовиків, які їхали відновлювати пошкоджений газовод
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна; Теги: колаборантка, прокуратура, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Зрадниця з Куп’янська, яка втекла до РФ, заочно отримала 15 років ув’язнення», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2025 в 11:47;