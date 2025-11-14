Live

РФ обстріляла газовиків, які їхали відновлювати пошкоджений газовод

Події 11:16   14.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Близько 07:30 сьогодні, 14 листопада, РФ атакувала службове авто газової служби у селі Черкаські Тишки. Про це повідомили в Харківській облпрокуратурі. 

За інформацією правоохоронців, газовики їхали відновлювати газові мережі, які раніше зашкодив ворог. Постраждалих внаслідок удару FPV-дрона немає.

Крім того, учора близько 16:00 внаслідок російського удару по селу Гусинка Куп’янського району поранено 74-річного чоловіка. За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (воєнні злочини)”, – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що через бойові дії частина жителів Циркунівської громади – без газу. Газовики зазначили: це сталося внаслідок бойових дій. Тимчасово без газопостачання залишилося понад три тисячі клієнтів.

Читайте також: Вночі окупанти масово обстріляли Чугуїв, почалася пожежа

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
