РФ обстріляла газовиків, які їхали відновлювати пошкоджений газовод
Близько 07:30 сьогодні, 14 листопада, РФ атакувала службове авто газової служби у селі Черкаські Тишки. Про це повідомили в Харківській облпрокуратурі.
За інформацією правоохоронців, газовики їхали відновлювати газові мережі, які раніше зашкодив ворог. Постраждалих внаслідок удару FPV-дрона немає.
“Крім того, учора близько 16:00 внаслідок російського удару по селу Гусинка Куп’янського району поранено 74-річного чоловіка. За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за ч. 1 ст. 438 КК України (воєнні злочини)”, – додали у прокуратурі.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що через бойові дії частина жителів Циркунівської громади – без газу. Газовики зазначили: це сталося внаслідок бойових дій. Тимчасово без газопостачання залишилося понад три тисячі клієнтів.
