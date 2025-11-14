Live

РФ обстреляла газовщиков, которые ехали восстанавливать поврежденный газовод

Происшествия 11:16   14.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ обстреляла газовщиков, которые ехали восстанавливать поврежденный газовод

Около 07:30 сегодня, 14 ноября, РФ атаковала служебное авто газовой службы в селе Черкасские Тишки. Об этом сообщили в Харьковской облпрокуратуре. 

По информации правоохранителей, газовщики ехали восстанавливать газовые сети, которые ранее повредил враг. Пострадавших в результате удара FPV-дрона нет.

«Кроме того, вчера около 16:00 в результате российского удара по селу Гусинка Купянского района ранен 74-летний мужчина. При процессуальном руководстве окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УК Украины (военные преступления)», – добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что из-за боевых действий часть жителей Циркуновской громады – без газа. Газовщики отметили: это произошло в результате боевых действий. Временно без газоснабжения осталось более трех тысяч клиентов.

Читайте также: Ночью оккупанты массированно обстреляли Чугуев, начался пожар

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар по Харькову
Новости Харькова – главное 14 ноября: ночной удар по Харькову
14.11.2025, 11:10
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
Тысячу гривен «зимней поддержки» выдают с 15 ноября: как получить деньги
13.11.2025, 20:35
Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»
Сегодня ночью Харьков атаковал дрон – что известно о «прилете»
14.11.2025, 07:21
Как в Харькове и области сегодня будут отключать свет – график
Как в Харькове и области сегодня будут отключать свет – график
14.11.2025, 08:47
Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State
Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State
14.11.2025, 07:45
РФ обстреляла газовщиков, которые ехали восстанавливать поврежденный газовод
РФ обстреляла газовщиков, которые ехали восстанавливать поврежденный газовод
14.11.2025, 11:16

Новости по теме:

14.11.2025
Россияне захватили населенный пункт в Харьковской области – Deep State
12.11.2025
РФ выпускала по Харьковщине КАБы, ракету и БпЛА – данные Синегубова
09.11.2025
Повреждена критическая инфраструктура и десятки домов – «прилеты» в Лозовой
09.11.2025
Синегубов: оккупанты атаковали шесть населенных пунктов – что повредили
07.11.2025
В ГСЧС показали последствия обстрелов РФ на Харьковщине (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «РФ обстреляла газовщиков, которые ехали восстанавливать поврежденный газовод», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2025 в 11:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 07:30 сегодня, 14 ноября, РФ атаковала служебное авто газовой службы в селе Черкасские Тишки. Об этом сообщили в Харьковской облпрокуратуре. ".