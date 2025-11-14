РФ обстреляла газовщиков, которые ехали восстанавливать поврежденный газовод

Около 07:30 сегодня, 14 ноября, РФ атаковала служебное авто газовой службы в селе Черкасские Тишки. Об этом сообщили в Харьковской облпрокуратуре.

По информации правоохранителей, газовщики ехали восстанавливать газовые сети, которые ранее повредил враг. Пострадавших в результате удара FPV-дрона нет.

«Кроме того, вчера около 16:00 в результате российского удара по селу Гусинка Купянского района ранен 74-летний мужчина. При процессуальном руководстве окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по ч. 1 ст. 438 УК Украины (военные преступления)», – добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что из-за боевых действий часть жителей Циркуновской громады – без газа. Газовщики отметили: это произошло в результате боевых действий. Временно без газоснабжения осталось более трех тысяч клиентов.